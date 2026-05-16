Санчез: Требаше Израел да го тргнеме од Евровизија

Мадрид – Шпанскиот премиер Педро Санчез изјави дека неговата земја нема да биде во Виена на Евровизискиот натпревар во сабота, но ќе биде „на вистинската страна од историјата“ бидејќи се спротивставува на учеството на Израел.

„RTVE донесе правилна одлука“

„Нашиот јавен радиодифузен сервис RTVE донесе правилна одлука – се спротивстави на неправдата“, рече Санчез во видео објавено на платформата X во петок. „Посветеноста на човековите права и меѓународното право се изразува и преку културата. Кога Русија ја нападна Украина, беше исклучена од фестивалот, а Шпанија ја поддржа таа одлука. Овој принцип мора да се примени и за Израел. Не смее да има двојни стандарди“, додаде тој.

„Молчењето не е опција“

Шпанија, како една од петте големи земји, директно учествува во финалето на Евровизискиот натпревар секоја година, но во декември одлучи да се воздржи поради настапот на Израел. „Шпанија отсекогаш била посветена на овој фестивал, кој е создаден за да промовира мир, да нè зближи и да ја прослави различноста во Европа. Но, соочени со геноцид и нелегална војна, тишината не е опција. Не можеме да бидеме рамнодушни кон она што се случува во Газа и Либан“, рече тој.

Други земји, исто така, одбија да учествуваат

Словенија, Ирска, Холандија и Исланд, исто така, одбија да учествуваат, а Санчез рече дека истото го сториле и „многу фанови“ на Евровизија. Шпанија континуирано учествува на фестивалот од 1961 година, а беше победник во 1968 и 1969 година.

„Оваа година ќе биде поинаква, нема да бидеме во Виена. Но, го правиме тоа со убедување дека сме на вистинската страна од историјата“, рече премиерот.

Израел, иако не е европска земја, се натпреварува од 1973 година. Во вторник, за време на полуфиналната вечер, освои место во финалето во сабота, исто како и Хрватска и Србија.