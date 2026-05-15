Деми Мур во Кан во црвена тоалета завиткана како подарок

Деми Мур има дарба за стил, а нејзиниот најнов изглед на Канскиот филмски фестивал е доказ за тоа. На 14 мај, актерката прошета по црвениот тепих во скулпторска фустан директно од музеј на проекцијата на „Татковина“ во Палатата на фестивалите. Вреди да се напомене дека структурираната тоалета беше составена од збрчкана ткаенина што потсетуваше на хартија за завиткување.

Горниот дел од фустанот имаше драматична јака со капак околу главата на Мур и се ширеше зад неа, создавајќи илузија на асиметричен ракав. Додека брчките обично се неодобруваат кога станува збор за облека на црвениот тепих, намерните набори на Мур функционираа беспрекорно додека таа се лизгаше на настанот.

Под збрчканите гради, фустанот се претвори во тесен корсет што се спушташе во елегантна здолниште во колона. Работ паѓаше веднаш над подот, нудејќи поглед на црните чевли со зашилен врв на Мур. За проекцијата, актерката добитничка на „Златен глобус“ ја носеше својата долга темна коса право надолу по грбот со мек дел од страната што откриваше луминисцентни обетки. Изгледот го комплетираше со нежна нараквица со цветен дијамантски дизајн.

Како член во жирито во главната конкуренција, Мур ќе има неколку можности да прикаже впечатливи изгледи на повеќе проекции во текот на 12-дневниот фестивал. Досега, нејзината облека на црвениот тепих беше воопшто зачудувачка.

Еден од најимпресивните изгледи на Мур вклучуваше јоргована фустан со отворени рамена што изгледаше како да е направен од течност. Иридесцентниот ансамбл, кој го носеше за време на проекцијата на „La Vie D’Une Femme“ на 13 мај, имаше деколте во форма на срце и заводлив шлиц до бутовите. Таа го комбинираше фустанот со соодветни сатенски чевли, дијамантски обетки инспирирани од лустер и долги, влажни бранови.

Покрај нејзиниот течен фустан, ѕвездата од „The Substance“ привлече внимание во блескав фустан без прерамки на проекцијата на „La Vénus Electrique“ на 12 мај. Светкавиот ансамбл „Jacquemus“ имаше ангелска силуета обележана со претеран пеплум струк што блескаше од секој агол. Таа го стилизираше фустанот со накит „Chopard“, вклучувајќи обетки во форма на кластер и слоевит впечатлив ѓердан со повеќе нишки дијаманти.

Друг значаен изглед за Мур на фестивалот беше нејзиниот пеплум фустан со ремен на фото-конференцијата на жирито претходно истиот ден. Разиграниот фустан конфети имаше дизајн со точки во сина, црвена и жолта боја. Во десната рака носеше чанта со истиот дезен. Додавајќи дополнителен допир на хир, здолништето на фустанот, збиено веднаш под колената, исто така имаше 3D точки споени со тенки жици што се ширеа во сите правци.

Девет дена остануваат до крајот на филмскиот фестивал, со сигурност може да се каже дека моментите во стилот на црвениот тепих на Мур штотуку започнуваат.