Евровизиските легенди се враќаат на сцената на Големото финале

Виена – За интервалниот настап на Големото финале, в сабота, од 21 часот, ЕБУ ги собира некои од најомилените евровизиски легенди за она што ветува дека ќе биде настап на својот живот, додека фановите низ целиот свет гласаат за да го изберат победникот на 70-от Евровизиски натпревар.

Ѕвездената постава изгледа како Евровизиска сала на славните:

Александар Рибак – Шампионот од 2009 година кој направи историја со Fairytale и таа незаборавна виолина.



Ерика Викман – Се враќа…! Финската омилена на фановите од Базел 2025 се враќа една година подоцна.

Кристијан Костов – сензацијата на Бугарија од 2017 година, која ги освои нашите срца со второпласираната песна „Beautiful Mess“.

Лорди – Шампионите на Атина 2006 се враќаат посилно и порокирано 20 години подоцна… Алелуја!

Макс Муцке – претставникот на Германија од 2004 година, чиј интимен албум „Can’t Wait Until Tonight“ му ја донесе на неговата земја осмата позиција.

Миријана Конте – Свежа по претставувањето на Малта во 2025 година со впечатливиот албум „SERVING“.

Руслана – моќната победничка на Украина во 2004 година, која донесе чиста енергија со „Wild Dances“.

Верка Сердучка – Статусот на икона беше постигнат засекогаш во 2007 година откако „Dancing Lasha Tumbai“ заврши на второто место за Украина.

Заедно тие ќе поведат милиони гледачи на електрично музичко патување низ седум децении магија на Евровизија.