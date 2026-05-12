Австрија ги подигна борбените авиони „Еурофајтер“ поради американски воени авиони

Австриските воздухопловни сили мораа да ги подигнат своите борбени авиони „Еурофајтер“ два дена по ред поради американски воени авиони кои влегоа во воздушниот простор на неутралната земја без дозвола. Инцидентите што се случија во неделата и понеделникот треба да се решат дипломатски, пишува Велт.

Два инцидента за два дена

Нарушувањата на воздушниот простор беа пријавени на социјалната мрежа X од портпаролот на австриската војска, Михаел Бауер, а веста ја објави и швајцарскиот портал „20 Minuten“. Според објавените информации, во неделата, два мали авиони PC-12, кои американските воздухопловни сили ги користат под ознаката U-28A, прелетаа над областа Тотес Гебирге во Горна Австрија без потребните дозволи за прелет.

Откако беа пресретнати од австриски „Еурофајтер“, американските авиони се свртеа и се вратија во Минхен. Сличен инцидент се случи во понеделник, кога два американски воени авиони PC-12 повторно беа забележани во австрискиот воздушен простор. Овој пат, и „Еурофајтер“ беа подигнати за да се идентификува авионот.

За разлика од инцидентот во неделата, каде што беше потврдено дека не постојат дозволи, сè уште не е јасно дали авионот ги имал потребните одобренија за вториот инцидент, рече Бауер.

Последиците ќе бидат решени преку дипломатски канали

Австриската војска сè уште не прецизирала какви ќе бидат последиците од овие инциденти. Според „20 минути“, портпаролот Бауер изјавил дека прашањето ќе биде решено преку дипломатски канали.

Швајцарскиот портал, исто така, наведува дека во последно време немало повреди на швајцарскиот воздушен простор од страна на американски воени авиони. Во изминатите три дена, вкупно девет одобрени прелети на американските воздухопловни сили се регистрирани над Швајцарија.

Авионите PC-12, произведени од швајцарската компанија Pilatus, првенствено ги користат американските воздухопловни сили за извидување и надзор. Овие машини се користат и како дел од специјалната единица AFSOC. Во ретки случаи, тие можат да послужат и како станици за мобилни комуникации или транспортни авиони.