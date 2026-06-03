Утрово украинските социјални мрежи и новински куќи беа преполни со објави и фотографии споделени од руските канали на Телеграм.

Жителите на Санкт Петербург, вториот по големина град во Руската Федерација и родниот град на Владимир Путин, масовно објавуваа фотографии и видеа на социјалните мрежи од украински дронови кои, како на парада, полека летаа над различни области на Санкт Петербург и го погодија нафтениот терминал таму.

Буквално во рок од неколку часа, Роберт „Маѓар“ Бровди, командант на украинските сили за беспилотни системи, објави видео на својата страница на кое украински дрон мирно и непречено ја погодува руската ракетна корвета „Бојкиј“ директно во пристаништето на клучната руска поморска база во Кронштат.

Ова е практично нов брод од Проектот 20380, третата корвета на Балтичката флота, која беше испратена на планиран ремонт во февруари 2026 година откако ги следеше танкерите на руската „флота во сенка“.

Како што претходно објавија украински официјални извори, ноќта на 3 јуни 2026 година, Силите на беспилотни системи (СБС) во соработка со Силите за специјални операции (ССО), Службата за безбедност на Украина (СБУ) и Главната дирекција за разузнавање (ГУР) спроведоа сложена операција длабоко на територијата на Руската Федерација, користејќи камиказе дронови со долг дострел од типовите АН-196 „Лјути“ и ФП-1.

Главна цел на нападот беше акционерското друштво „Петербуршки нафтен терминал“ во Санкт Петербург. Во исто време, беа регистрирани успешни напади врз воениот погон „Прогрес“ во градот Мичуринск, кој е специјализиран за производство на микроелектроника за борбена авијација и ракетно оружје, како и напади врз борбени бродови на Балтичката флота во пристаништето Кронштат.

Во Санкт Петербург, операцијата постигна целосно тактичко изненадување: цивилниот систем за предупредување не реагираше, воздушната закана не беше објавена, а реакцијата на остатоците од воздушната одбрана беше сведена на хаотичен и неефикасен митралески оган во услови на локални прекини на интернет.

Избор на цели

Акционерското друштво „Петербуршски нафтен терминал“ е стратешка цел од прва класа од највисок ранг, запишана во регистарот на субјекти со природен монопол на Руската Федерација од 2000 година.

Објектот се простира на вкупна површина од 37 хектари, содржи 21 вертикални резервоари за складирање на светли и темни нафтени производи, а неговиот номинален капацитет е 12,5 милиони тони годишно. Терминалот игра улога на главен тампон-центар за извоз на руска сурова нафта и нафтени производи во балтичкиот регион, акумулирајќи обем во случај на технолошки или воени нарушувања на соседните центри во Уст-Луга и Приморск.

Видео снимките потврдуваат најмалку четири директни удари од дрови FP-1 во областа со резервоарите. Успехот на овој напад е директна последица на критичното исцрпување на рускиот систем за воздушна одбрана.

Во текот на изминатите пет месеци, украинските одбранбени сили систематски уништуваат помеѓу 30 и 40 радарски системи и системи за противвоздушна одбрана месечно, што е потврдено со видео снимки. Вкупните непријателски загуби во овој период достигнаа 160 до 180 единици за воздушна одбрана.

Ударот има огромно симболично и геополитичко значење бидејќи беше извршен точно на денот на почетокот на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург (SPIEF-2026), 3 јуни.

Овој настан беше позициониран од Кремљ како алатка за демонстрирање на кршењето на меѓународната изолација, на која пристигнаа странски делегации за прв пат по осум години: претставници на Кина, претставникот на проруската германска партија „Алтернатива за Германија“ (AfD) Улрих Сингер, како и претставникот на американската комисија назначена од Доналд Трамп, Родни Кук.

Руската пропаганда подготви обемна медиумска претстава за обновувањето на деловниот дијалог.

Наместо тоа, меѓународната заедница и странските инвеститори добија пренос во живо од горењето на стратешкиот нафтен објект на само неколку километри од конгресниот и изложбен центар „Експофорум“. Украинските беспилотни летала јасно покажаа дека инвестициите во Русија се всушност инвестиции во мртов коњ кој не е способен да ја заштити сопствената критична инфраструктура, дури ни во регион кој е свет за диктаторот.

По практичното декомисионирање на терминалот Туапсе и редовните напади врз Новоросијск, балтичкото крило на Русија официјално остана незаштитено. Следната фаза во развојот на украинската стратегија е конзистентно и концентрирано уништување на сите десет клучни извозни пристаништа на Руската Федерација на Балтичкото, Црното и Азовското Море, вклучувајќи ги Уст-Луга, Приморск, Висоцк, Таман, Кавказ, Темрјук и Таганрог.

Со оглед на тоа што руската индустрија не е во можност да покрие ниту 20% од моменталните загуби на средствата за воздушна одбрана, овие објекти систематски ќе бидат претворени во старо железо.

„Специјалната воена операција“ е во тек токму за да нема напади како овој врз Санкт Петербург“, изјави портпаролот на Кремљ, Песков.

Нападите ќе бидат длабоко срамни за Кремљ, бидејќи се случуваат на околу 15 километри од форумот, каде што Путин треба да одржи клучен говор во петок. Гостите пристигнаа на церемонијата на отворање во средата под густ чад. Други не можеа да долетаат откако аеродромот во Санкт Петербург беше привремено затворен. Се очекува околу 20.000 посетители од 130 земји да присуствуваат на тридневниот годишен самит, кој е опишан како руски одговор на Давос. Меѓу нив се поранешниот германски канцелар Герхард Шредер, екстремно десничарската американска влијателна личност Кандас Овенс и браќата Тејт.

Доналд Трамп испрати официјална американска делегација предводена од Родни Мимс Кук помладиот. Кук го надгледува контроверзното проширување на балската сала во Белата куќа на претседателот и е претседател на Комисијата за ликовни уметности на САД. Друг гостин е поранешниот холивудски актер и поддржувач на Путин, Стивен Сигал.

Володимир Зеленски, пишувајќи на социјалните медиуми, рече дека нападот е најновиот пример за „санкциите со долг дострел“ на Украина. Тој рече дека дроновите погодиле „важни објекти на руска територија“, вклучувајќи го нафтениот терминал во Петербург, базата Кронштат и фабрика за производство на оружје во регионот Тамбов.

Зеленски истакна дека објектот за претовар на нафта, еден од најголемите на брегот на Балтичкото Море на Русија, е на околу 1.100 км од државната граница на Украина. „Им се заблагодарувам на нашите воини за нивната прецизност. Планот на Украина за санкции со долг дострел се спроведува точно како што е потребно за да се приближи мирот“, рече тој.

Радосните украински претставници споделија снимки од нападите, на кои се гледаат дронови како бучно зујат над хоризонтот на Санкт Петербург. „Форумот во Петербург се отвора со убав облак од црн чад во позадина по украинските напади“, објави Серхиј Стерненко, советник на украинскиот министер за одбрана.

Во минатото, Русија го користеше форумот во Санкт Петербург за да привлече западни инвеститори. Од целосната инвазија на Путин врз Украина во 2022 година, повеќето се држеа настрана. Кремљ наместо тоа покани блиски регионални и други сојузници, вклучувајќи ги оваа година претседателите на Узбекистан и Танзанија, заедно со министрите од Куба, Белорусија и Саудиска Арабија.

Економскиот пратеник на Москва, Кирил Дмитриев, го опиша форумот како собир на „суверени земји“. Тој ги критикуваше „глобалистичките“ ривали кои учествуваа на годишниот собир во Давос во Швајцарија во јануари. „Земјите од глобалниот југ активно се движат кон партнерство со Русија и ќе бидат силно претставени“, рече тој. (Според агенциите)