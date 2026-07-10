Алиу по 13 месеци заминува од функцијата: Парамедик ќе се станува со три години студии

Реализирани се многу проекти во здравството – изјави денеска министерот за здравство во заминување Азир Алиу осврнувајќи се на периодот од 13 месеци, откога ја извршува функцијата.

– Успех е тоа што 15 закони веќе се работат, некои од нив поминаа, дел е од законодавниот екосистем во државата, а други се во тек. Вториот момент е дека дигитализацијата ја ставивме како дел од здравствениот систем како битен момент и таа ќе продолжи. Државата ја вградивме како дел од европските држави во EU4health, еден од најголемите европски проекти за здравство, кој ќе даде не само фондови за нашата држава туку и експертиза, но исто така и систем на одржување на податоците – рече Алиу на средба со новинарите.

За жал, посочи тој, не успеавме да направиме поврзување на здравствените системи со финансискиот момент бидејќи ценам дека клучен момент е граѓанинот да избира дали сака здравствената услуга ја ја добие во јавна или во приватна здравствена институција затоа што, на крајот на краиштата, тој фонд се озбезбедува од наши средства. Според него, граѓаните треба да избираат меѓу една или друга институција за да може да ги добиваат здравствените услуги онаму каде што ценат дека се подобри и поефикасни.

Во врска со предлог-законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи, Алиу рече дека тој е еден од најбитните закони во Министерството за здравство од оние 15 што веќе ги изработиле.

– Првата фаза на усогласување помина, во втората фаза помина на седница на Влада, во третата фаза, во рамките на процедурите во Собранието, првото читање помина, во второ читање има осум амандмани, кои треба да се разгледаат. Направивме експертска група, која ќе ни дава мислење за тие амандмани, за кои треба да се произнесе новиот министер од наредната недела за да може законот да ја помине и таа фаза и на пленарна седница да се изгласа. Ценам дека за две-три недели ќе треба законот да биде дел од нашиот законодавен систем бидејќи е многу битен за здравјето на нашите граѓани – истакна Алиу.

Посочи дека е министер во заминување и не сака да влегува во детали.

– Новиот министер за здравство, со кого денеска имав состанок, го информирав за сите отворени процеси, за сите процеси што се завршени. Најверојатно, од наредната недела ќе биде повеќе инволвиран во законот и ќе даде одговор на повеќе прашања – појасни Алиу.

Одговарајќи на новинарско прашање за проблемот со недостиг на екипи за Итната медицинска помош, рече дека тоа е тренд во светот и дека завршиле сите процедури за парамедици. Нагласи дека чекаат одговор од Сенатот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје за да помине новата студиска програма од три години за парамедици, со што ќе се овозможи нашите екипи да бидат пооптимални, подобро организирани, но, од друга страна, да има предвидливост за Итната медицинска помош бидејќи, освен инфраструктурата, еден од главните проблеми е и човечкиот фактор.

– Не може да се креираат тие тимови бидејќи докторите одвреме-навреме се таму, а потоа се префрлуваат на специјализации и супспецијализации и одат надвор од таа институција и цело време кубуриме со кадар таму. Тие се тригодишни студии на Медицинскиот факултет, кои не ги направивме заради наша креативност, туку тренд е во светот. Чекаме да поминат на Сенатот на УКИМ, да се одобрат, потоа одат во Министерство да образование. Не може некој со три месеци обука да работи, туку тоа се тригодишни студии и оние што ќе ги завршат, ќе знаат како да ракуваат со тие перформанси. Освен овие студии, тие екипи ќе ги поврземе со експерти од клиниките и болниците во Скопје за да може, ако треба, дополнителна помош, експертиза, да може тоа да се укаже – рече Алиу.

Во врска со извештаите за непотребно извршените кардиохируршки интервенции, рече дека тие со целиот материјал поминале на затворена седница на Владата и тука завршил процесот на Министерството за здравство.

– Доставени се материјали до институциите. Ако има потреба од дополнителни информации, Министерството ќе ги даде – додаде Алиу.