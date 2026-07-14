Среде лето побелеа улиците во Германија: Погледнете ги нереалните сцени

Силната бура што го погоди германскиот округ Лудвигслуст-Пархим во сојузната покраина Мекленбург-Западна Померанија во понеделникот вечерта остави зад себе сцена што обично се гледа среде зима. Силниот град на неколку места ги побеле улиците целосно, па властите дури мораа да ангажираат снегочилачи за да ги исчистат патиштата.

Најтешко погодени беа Витенбург, Хагенов и Зарентин, каде што бурните ветрови, силниот дожд и градот предизвикаа големи проблеми, објавува германскиот NDR.

Дури 170 повици до противпожарната служба за три часа

Поради невремето, службите за итни случаи мораа да интервенираат неколку пати. Германските пожарникари пумпаа вода од поплавените подруми, отстрануваа паднати дрвја и ги санираа последиците од невремето, а на одредени локации им помагаа и товарачи.

„Патот беше под вода, подрумот беше поплавен, навистина бевме во паника“, изјави за NDR жител на Витенбург.

Една жителка изјави дека измерила дури 40 сантиметри вода во нејзиниот двор, додека мештаните чистеле мраз од патиштата и тротоарите. Според податоците на противпожарната служба, за само три часа биле примени околу 170 повици поврзани со бурата. Поради сериозноста на ситуацијата, градот Витенбург го активирал кризниот центар за цивилна заштита.

Градот оштетил автомобили и болница

Мразот предизвикал штета на бројни автомобили, а последиците од бурата ги почувствувале и некои компании и јавни институции.

Бурата ја погоди фабриката за слатки Троли, додека рендгенски апарат не работел во болницата во Хагенов поради навлегување на вода.

Последиците од бурата беа почувствувани и во локалните медиуми. Денешното издание на весникот „Шверинер Волксцајтунг“ беше одложено поради поплавена печатница.