Зеленски го избра шефот на „Нафтогас“, Сергеј Корецки, за нов украински премиер

Киев – Главниот извршен директор на „Нафтогас“, Сергеј Корецки, треба да стане нов украински премиер, потврдија за „Киев Индепендент“ два извори, висок украински функционер и лице запознаено со ситуацијата.

Очекуваното назначување следува откако премиерката Јулија Свириденко потврди на 12 јули дека се повлекува од функцијата по најавата на претседателот Володимир Зеленски за реконструкција на владата.

Според изворите, Зеленски го предложил Корецки за премиер за време на состанокот на 12 јули, а еден од изворите наведува дека Корецки ја прифатил понудата. Назначувањето треба да се случи на 16 јули.

Корецки би ја презел владата во време кога Украина се соочува со постојани руски напади врз нејзината енергетска инфраструктура, економски притисоци во воени услови и предизвикот за одржување на домашното производство на енергија. Тој официјално ја презеде функцијата извршен директор на „Нафтогас“ во мај 2025 година, а неговиот мандат имаше за цел одржување на стабилноста на енергетската инфраструктура на Украина.

Пред да се приклучи на „Нафтогас“, од ноември 2022 до мај 2025 година, тој ги водеше државните енергетски компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“. Во тој период, „Укрнафта“ значително го зголеми производството на нафта и гас и стана едно од најпрофитабилните украински државни претпријатија.

Пред да влезе во државниот енергетски сектор, Корецки изгради кариера во приватната индустрија за гориво во Украина. Во 2013 година, тој стана извршен директор на „Continuum Group“ и нејзината мрежа на бензински пумпи WOG. Тој е основач и сопственик на украинскиот синџир кафетерии Idealist Coffee Co.

„Корецки има силна и докажана евиденција во управувањето со кризи на клучните енергетски компании. Тој ја претвори загубарската „Укрнафта“ во профитабилна компанија и го одржа „Нафтогас“ на површина за време на масовните напади врз инфраструктурата“, изјави за „Киев Индипендент“ Викторија Војчицка, експерт за енергетика и соработник на тинк-тенкот We Build Ukraine.

„Тој е одличен менаџер за кризи, претставителен и сигурен. Корецки има одлична репутација. Не се смета дека е вмешан во политички или олигархиски конфликти“, рече украинскиот политички аналитичар Володимир Фесенко. „Тој не е поврзан со никаква политичка фракција или олигархиска група.

Тоа е една од неговите најголеми предности, особено од перспектива на Зеленски. Еден украински функционер додаде: „Секој има добро мислење за Корецки. Тој сè уште има добра репутација од времето кога беше во „Укрнафта.“

Јулија Свириденко го наследи поранешниот премиер Денис Шмихал во јули 2025 година. И покрај претходните шпекулации за нејзиното можно назначување за следен амбасадор на Украина во САД, лице со директно познавање рече дека Свириденко сè уште не се согласила да ја прифати функцијата.

Изворот не сакаше да открие дали Свириденко одлучила да го отфрли предлогот и се очекува дека таа ќе ги објави своите планови по распуштањето на владата. Лице блиско до сегашниот амбасадор во САД, Олха Стефанишини, рече дека амбасадорката одлучила да се повлече „по сопствено барање“.

Оваа реконструкција би била втората голема промена во владата што ја изврши Зеленски за помалку од една година. Претходната се случи во јануари 2026 година по големиот корупциски скандал што избувна во ноември 2025 година и во кој беа вклучени членови на потесниот круг на претседателот, вклучувајќи го и поранешниот шеф на Кабинетот на претседателот Андрије Јермак.

„Сега Корецки, заедно со претседателот и пратениците, треба да одлучат за идната структура на владата“, додаде изворот.

Според украинскиот Устав, назначувањето на премиерот е одговорност на парламентот.

Претставниците на владејачката партија кои разговараа со „Киев Индепендент“ рекоа дека не биле однапред информирани за одлуката на претседателот за реконструкција на владата, ниту пак биле консултирани за кандидатот за иден премиер. Сепак, тие изјавија дека ќе гласаат за неговата кандидатура.