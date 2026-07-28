Нов начин на наплата на автопатиштата во Хрватска: Нема куќички, но за наплата ќе мора да се регистрирате

Исчезнувањето на патарините целосно ќе го промени начинот на кој се користат хрватските автопати. Возачите повеќе нема да земаат картичка на влезот ниту ќе плаќаат патарина на излезот, но тоа не значи дека ќе можат да возат по автопатот без претходна подготовка.

Пред да влезат на автопатот, возилото ќе мора да биде вклучено во новиот електронски систем за наплата на патарина. Сопствениците на патнички автомобили ќе можат да избираат помеѓу користење на уред ETC и автоматско препознавање на регистарски таблички.

Со моделот базиран на читање на регистарски таблички, возачот ќе мора да го регистрира возилото и да ја поврзе неговата регистарска табличка со валиден начин на плаќање.

Камерите инсталирани на порталите над автопатот потоа автоматски ќе го препознаваат возилото, ќе го снимаат делот што го поминало и ќе наплатат соодветен износ. Запирањето на рампата повеќе нема да биде потребно.

За лесни возила, т.е. патнички автомобили и повеќето комбиња, ќе бидат дозволени двата модели. Возачите ќе можат да продолжат да го користат ETC или да се одлучат за автоматско препознавање на регистарски таблички. За тешки возила, употребата на ETC уреди ќе биде задолжителна.

Казна за возачите кои нема да се приклучат на системот

Новиот Закон за наплата на патарина предвидува возилото да биде вклучено во системот пред и за време на користењето на автопатот. Физичко лице кое нема да го стори тоа може да биде казнет со казна од 300 до 600 евра.

Оваа казна е предвидена и ако возачот не се погрижи регистарските таблички на возилото да се доволно читливи за автоматско препознавање или ако користи уред во возилото што се меша во работењето на ETC или новиот систем за патарина.

За занаетчиите и лицата кои се занимаваат со самостојни дејности, казните може да се движат од 800 до 1300 евра, додека правните лица можат да платат од 1000 до 1900 евра.

Ова значи дека по укинувањето на наплатните пунктови, возачот повеќе нема да може едноставно да влегува на автопатот и да очекува да реши сè кога ќе излезе. Пред да патуваат, ќе треба да проверат дали ETC е правилно поврзан или дали возилото е регистрирано во системот за читање регистарски таблички.

Што е со туристите и повремените корисници?

Едно од клучните прашања ги засега странските возачи и оние кои го користат автопатот само неколку пати годишно. Системот треба да им овозможи лесно да го регистрираат своето возило преку интернет, преку мобилна апликација или на посебни продажни места.

Деталните процедури за користење ќе бидат објавени пред новиот систем да стапи во функција. Сепак, најважното нешто што возачите треба да го запомнат е дека подигнатите рампи нема да значат бесплатен автопат или можност за игнорирање на регистрацијата подоцна.

Камерите и антените ќе ги снимаат возилата што минуваат со нормална брзина, а системот ќе проверува за валидна ETC сметка или регистрирана регистарска табличка со поврзан метод на плаќање.

Куќичките ги нема, но обврската за плаќање останува

Новиот систем треба да го елиминира чекањето пред рампите и да го забрза сообраќајот, особено за време на туристичката сезона. Сепак, тоа ќе бара поинаква навика од возачите.

Наместо да земате картичка и да плаќате на излез, најважниот чекор ќе се направи пред да влезете на автопатот. Возачите кои ќе ја заборават ќе ризикуваат казна што може да биде многу повисока од самата патарина.