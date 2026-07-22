Грција строго го казнува овој прекршок на СУП, турист плати 250 евра

Веслањето на даска, односно СУП (од англиски: Stand Up Paddle – SUP), стана неопходен дел од летниот одмор за многумина. Но, во Грција важат строги правила за оваа активност. Еден турист на островот Лемнос го доживеал ова самиот кон средината на јули, кога бил казнет за возење даска за веслање бидејќи не почитувал едно од основните безбедносни правила. Инцидентот се случил на плажата Аи Јанис.

Капетанијата го казнила туристот затоа што немал елек за спасување со себе, што според грчките прописи е задолжителна опрема за сите корисници на СУП. Поради ова, тој морал да плати казна од 250 евра, објави порталот Documento News.

Видео од контролата е објавено на ТикТок и брзо собра десетици илјади прегледи. Во коментарите, се водеше дискусија за тоа дали туристите воопшто знаат колку се строги грчките правила за водни спортови.

Правилата за веслање на даска во Грција се многу детални. Секое лице кое користи СУП мора да знае да плива и мора да носи елек за спасување. Минималната возраст за користење на даска е 15 години, а само едно лице може да биде на една даска.

Веслачите не смеат да одат повеќе од 500 метри од брегот. Забрането е користење на СУП во лоши временски услови или по стемнување, а особено се нагласува дека даската не смее да ги загрозува или вознемирува пливачите. Приближувањето кон пливачите се смета за прекршок.

Грчките власти ги спроведуваат овие правила многу сериозно, па затоа контролите не се спроведуваат само на Лемнос, туку и на плажите низ целата земја. Службениците ги проверуваат не само корисниците на SUP, туку и корисниците на друга опрема за водни спортови.