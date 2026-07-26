Мадрид – Шпанија влезе во сезоната на шумски пожари со висок ризик со значително ослабени воздухопловни сили. Владата повеќе не може да смета на хеликоптерите Камов Ка-32 11BC, кои со децении се користат за заштита на шумите. Нивното приземјување не е резултат на финансиски кратења, туку директна последица од санкциите што Европската Унија ги воведе кон Русија по нејзината инвазија на Украина, пишува Ла Разон.

Без поддршка, без летање

Трговската блокада што ја воведе Брисел го спречува пристигнувањето на руски техничари за задолжително одржување и го спречува набавувањето на резервни делови клучни за безбедноста на летот. Без оваа поддршка, хеликоптерите не можат да добијат дозвола за летање во европскиот воздушен простор.

Ова се авиони што можат да испуштат повеќе од 5.000 литри вода за неколку секунди. Пожарникарите на терен нагласуваат дека прецизноста и моќта на овие хеликоптери со два ротори се клучни за ефикасна контрола на пожарот.

Влада без решение за приземјена флота

Проблемот не е нов и владата во Мадрид е свесна за тоа. Официјално е потврдено дека капацитетот за гаснење пожари е значително намален бидејќи осум од овие хеликоптери се надвор од употреба. Во последните години, овие авиони летале од бази во Андалузија, Арагон, Екстремадура и Гвадалахара.

Според информациите од „Објектив“, владата не побарала техничко ослободување во Брисел што би им дозволило на Камовите да летаат. Иако парламентарната група „Сумар“ во Конгресот предложила санкциите да бидат укинати по исклучок за овие авиони, предлогот не бил усвоен. Шпанската влада не испратила официјално барање до европските институции за ова прашање во изминатата година.

Приватните оператори ги повлекуваат хеликоптерите

Поради новата ситуација, приватните компании кои обезбедуваат услуги за гаснење пожари на државата мораа да ги адаптираат своите флоти. „Пегасус“, еден од главните приватни оператори, потврди дека хеликоптерите Камови повеќе не се дел од нивната понуда. Тие наведуваат дека нивното одржување станало правно и технички невозможно според важечките стандарди за цивилно воздухопловство.

Затоа, надлежните министерства се принудени да бараат замена на западниот пазар. Сепак, владини извори потврдуваат дека достапните опции се помалку агилни и значително поскапи. Додека се на сила европските санкции против руската авионска индустрија, шпанските шуми ќе мора да се бранат без помошта на овие клучни хеликоптери.