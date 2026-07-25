Туристите за пожарот: Француската жандармерија одеше од врата до врата, како во филм

Бројни семејства раскажаа како нивните летни одмори во Франција и Шпанија се претвориле во панично бегство од разорните шумски пожари. Брзо ширените пожари принудија повеќе од 220.000 луѓе да ги напуштат своите домови и одморалишта. Туристите опишаа итни предупредувања среде ноќ, возејќи на само неколку метри од пламенот и сцени на луѓе кои трчаат со куфери кон плажите, објавува BBC.

Војската е повикана да помогне во југозападна Франција и централна Шпанија, а шпанската влада прогласи вонредна состојба низ целата земја. Пожарот сè уште се разгорува од ветерот и високите температури, а остриот мирис на чад може да се почувствува дури и на локации далеку од пожарот. Летовите до Бордо и Мадрид, градовите најблиску до погодените области, моментално работат нормално.

Евакуација среде ноќ

Меѓу туристите зафатени од хаосот е и Зак Морисон. 21-годишникот од Лондон пристигна во четврток со десет членови на семејството во Кап Ферет, популарен полуостров југозападно од Бордо. Во петокот навечер, го разбудија две СМС-пораки, во 4 часот наутро и во 6 часот наутро, со кои му беше наредено да се евакуира „со сите достапни средства“.

„Жандармеријата одеше од врата до врата. Беше како филм – моравме да собереме сè што имавме и да заминеме“, изјави тој за Би-Би-Си. Тој рече дека на почетокот имало паника, но евакуацијата на полуостровот била добро организирана. Неговото семејство избегало од еден пожар, но наскоро се нашле на пат кон друг и добиле уште неколку известувања за евакуација.

Тие се засолниле на плажата во блискиот Аркашон, а подоцна им бил понуден сместување од роднина. „Други луѓе спијат во училишта и магацини, а има групи луѓе на плажите кои само чекаат да им биде дозволено да се преселат. Можете да видите луѓе како стојат тука со своите куфери“, додаде Морисон. Неговиот 11-годишен брат Нејт сè уште се мачи од глетката на пожарот. Семејството сега чека упатства дали можат да го продолжат одморот. „Слушнав дека куќите можат да изгорат за само еден час. Ужасно е, но за жал луѓето овде се навикнуваат на тоа“, рече тој.

Пламени повисоки од борови

Дејвид Мортон, директор на училиште од Глостершир, го помина својот одмор на Кап Ферет со сопругата и двајцата синови уживајќи во боровите шуми. Но, на петтиот ден од нивниот одмор, во петок наутро, сè се промени. „Нашите телефони трепкаа и звучеа. Добивме порака дека мора веднаш да се евакуираме преку единствениот пат што води од полуостровот“, рече 53-годишникот. „Буквално само ги фрливме нашите работи во куферите и бевме во изнајмен автомобил во рок од 15 минути.“

Тој рече дека во еден момент биле на само 500 метри од главниот пожар. „Пламените биле повисоки од боровите, како зграда од пет или шест ката. Беше јасно дека пожарот бил целосно надвор од контрола во тој момент“, рече тој. Семејството останало со пријатели до нивниот лет дома од Бордо во саботата.

Заробени во евакуиран град

Некои туристи биле отсечени од остатокот од светот. Ребека Папен, француско-американка, видела голем столб чад во далечината од нејзината куќа за одмор во општината Бискарос во четвртокот. Само три часа подоцна, рече таа, „канарските системи испуштале вода, хеликоптери летале над областа, а целиот хоризонт бил ѕид од пламен“.

Бидејќи властите не издале наредба за евакуација за нејзиното подрачје, таа заспала со своите деца користејќи чепови за уши, што ја спречило да го чуе звукот за време на ноќната евакуација. „Кога се разбудив наутро, градот беше речиси празен бидејќи сите беа евакуирани, а јас сè уште бев таму. Главните патишта беа затворени бидејќи гореа. Полицијата ме советуваше да не ја напуштам куќата во петок наутро. Пепел паѓаше од небото како снег“, рече таа.

Некои британски семејства решија да го продолжат својот одмор со преселба до 100 милји подалеку. Марк Дори, од Лидс, со сопругата и трите деца, отидоа во регионот Дордоња откако беа евакуирани од кампот. „Моите синови и јас гледавме трибјут бенд на Queen во барот на кампот. Веднаш по изведбата на „Bohemian Rhapsody“ некој ги прекина и рече дека мора да се евакуираме околу 22 часот“, рече тој. Семејството ја помина ноќта во спортска сала со стотици други луѓе. Дори вели дека се чувствува среќен што е безбеден, но размислува да го помине летото „поблиску до дома“ следната година.

Властите: Дојдете, но информирајте се

Иако пожарите не изгледа дека ќе се намалат наскоро, британското Министерство за надворешни работи засега не советува да не се патува во Франција или Шпанија. Француската министерка за меѓународни партнерства Елеонора Кароа им рече на туристите во саботата: „Постојат цели области кои се целосно безбедни. Јас сум во Париз и сè е нормално тука, како и во повеќето други региони. Ве молам дојдете во Франција, не ги откажувајте вашите патувања. Но, каде и да сте, бидете информирани за ситуацијата во вашата област.“

Околу Мадрид, властите се борат да спречат спојување на пожарите. Пожарот веќе предизвика затворање на објект на НАСА на 65 километри западно од градот. Претседателката на регионот Мадрид, Изабел Дијаз Ајусо, ја опиша ситуацијата како „најлошиот пожар во историјата на регионот“, предизвикан од комбинација од високи температури, ветер и спојување на фронтови на пожари.