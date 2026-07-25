Стажантка на НАТО уапсена за шпионажа

25/07/2026 09:56

Канадска државјанка од кинеско потекло, која била на пракса во објект на НАТО во Белгија, е уапсена под обвинение за шпионажа, објавија белгиските обвинители во саботата.

„Таа е осомничена за шпионажа во име на трета земја и за членство во криминална организација“, објави обвинителството.

Од таму додаваат дека дополнителни детали за жената, вклучително и нејзиното име, нема да бидат објавени во овој момент.

Обвинителите рекоа дека осомничената била практикантка во Воената команда на Алијансата (SHAPE) во белгискиот град Монс.

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