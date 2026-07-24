Ванг Ји и Абас Арагчи се сретнаа на самитот на ШОС во Киргистан, разговорите посветени на кризата меѓу САД и Иран

24/07/2026 20:28

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји и неговиот ирански колега Абас Арагчи денеска остварија средба на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Шангајската организација за соработка (ШОС) во киргискиот туристички град Чолпон-Ата, во услови на силно зголемени тензии меѓу САД и Иран на Блискиот Исток.

Според кинескиот државен радиодифузер ЦГТН, двајцата шефови на дипломатиите разговарале за билатералните односи и за прашања од заеднички интерес.

 

Регионалните тензии ескалираа во текот на изминатите две недели, откако американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот, дефиниран со Меморандумот за разбирање од Исламабад, повеќе не е во сила.

Оттогаш, САД и Иран разменија повеќе воени удари, при што Вашингтон гаѓаше цели во внатрешноста на Иран, додека Техеран соопшти дека извршил напади врз американски воени објекти и опрема во повеќе земји ширум регионот.

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