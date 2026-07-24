Десетмина загинати и 100 повредени во руски ракетен напад на воена изложба во Киев

Руските сили нападнаа полигон за обука во регионот на Киев каде што се одржуваше изложба на оружје, при што загинаа најмалку 10 лица, а околу 100 беа повредени, според главниот украински обвинител Руслан Кравченко.

Производителите на оружје и властите подоцна потврдија дека нападот бил насочен кон изложба на оружје.

Извештаите за нападот првично ги даде Валериј Боровик, основач на украинскиот производител на одбранбена опрема „Прв контакт“.

„Не мислам дека можам да кажам сè, но нападот на еден од полигоните за обука беше многу сериозен, каде што се одржуваше изложбата на оружје. Наши познаници беа таму“, рече Боровик.

„За жал, има смртни случаи и уништување. Не можам да ја откријам локацијата ниту сите последици“, додаде тој.

Претседателот Володимир Зеленски подоцна потврди дека Русија извршила ракетен напад врз регионот на Киев, но не кажа дали ја погодила изложбата на оружје.

„Во моментов во тек е спасувачка операција во регионот на Киев по рускиот ракетен напад. Досега се познати десетици жртви“, напиша Зеленски на Телеграм.

Тој рече дека Русија мора да биде одговорна за нападите врз цивили.

„Русија долго време ги игнорираше сите меѓународни норми и основни човечки вредности. Заинтересирана е само за продолжување на убивањето. Важно е нашите партнери целосно да разберат дека заштитата на животите зависи и од нив. Ракетите за системите ‘Патриот’ се приоритет број еден“, рече Зеленски.

Претседателскиот советник и експерт за воена технологија Сергеј Бескрестнов, кој присуствуваше на изложбата, рече дека тој и неговиот тим се неповредени.

„Пријатели, ви благодарам. Добро сум. Тимот е жив“, напиша тој на социјалните медиуми.

Во меѓувреме, украинскиот Совет на производители на оружје потврди дека руска ракета погодила локација во регионот Киев каде што биле присутни претставници на украинската одбранбена индустрија.

Организацијата нагласи дека точната локација на настанот не е јавно објавена. Советот додаде дека не е организатор на настанот.

Еден од најследените канали на Телеграм за воено следење во Украина, „Николаевски Ванек“, исто така реагираше на нападот, повлекувајќи паралели со рускиот ракетен напад врз изложба во Чернихив во август 2023 година.

„Претпоставувам дека август 2023 година во Чернихив никого не научи ништо? Кој ќе биде одговорен за ова?“, напиша каналот, осврнувајќи се на нападот врз Драмскиот театар во Чернихив, каде што се одржуваше изложба на воена технологија.

Каналот тврдеше дека ваквите настани не треба да се одржуваат во дострел на руски балистички ракети.

Во меѓувреме, популарниот украински канал на Телеграм за следење, „Ексиленова+“, ги повтори критиките на „Николаевски Ванек“, тврдејќи дека настанот е многу ранлив на руското разузнавање.

Во објавата продолжи да се критикува одлуката за одржување на настанот во дострел на руски ракети.

„Тие повторно си играат со животите на луѓето во област под постојан надзор од терористичка држава која има оперативно-тактички ракетни системи специјално за вакви случаи. Петта година од војната“, додаде каналот.

Портпаролот на воздухопловните сили Јуриј Ихнат изјави за време на националниот телефонски маратон дека Русија лансирала три балистички ракети за време на дневниот напад. Едната била пресретната од украинската воздушна одбрана, додека другите две го погодиле регионот на Киев.

Киев беше под редок руски балистички ракетен напад преку ден околу 11,30 часот во петокот. Дописниците на „Киев пост“ објавија повеќе експлозии низ градот додека ракетите летале над нив, додека украинските воздухопловни сили предупредија дека неколку балистички ракети биле лансирани од север.