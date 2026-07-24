Резаи: Заканите на Трамп за напад врз инфраструктурата се знак на очај

24/07/2026 11:07

Високиот ирански воен советник Мохсен Резаи денеска оцени дека заканите на американскиот претседател Доналд Трамп за напад врз цивилната инфраструктура на Иран покажуваат дека „Вашингтон станува очаен“.

„Заблудениот претседател на САД премина од „луда игра“ во „очајна игра“ со своите смртоносни грешки“, напиша Резаи на социјалната мрежа Икс.

Тој изјави дека заканите насочени кон инфраструктурата не претставуваат ништо друго освен очај и беспомошност, додавајќи дека одговорот на Иран на ваквите напади „ќе биде ескалирачки и сериозен“.

Трамп претходно се закани дека ќе бомбардира ирански мост или електрана секој пат кога Техеран ќе нападне брод во Ормуската Теснина.

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