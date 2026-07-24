Афера во Тајната служба на САД: Истражуваат агент за обезбедување на американскиот потпретседател

Американската тајна служба започна внатрешна истрага против агентот за обезбедување на потпретседателот Џ.Д. Венс под сомнение за протекување чувствителни информации. Случајот доаѓа по медиумските извештаи за незадоволство на агентите поради честите патувања на Венс во последен момент.

Американската тајна служба го истражува агентот за обезбедување на потпретседателот Џ.Д. Венс под сомнение за компромитирање на оперативната и информациската безбедност.

„Член на Единицата за заштита на потпретседателот е предмет на внатрешна истрага, како и на можна кривична истрага, поради наводи за загрозување на оперативната и информациската безбедност“, изјави портпаролот на Тајната служба, Ентони Гуглиелми.

Тајната служба не сакаше да даде детали за случајот, но рече дека нема да толерира никакво однесување што би можело да ја загрози безбедноста на луѓето под нивна заштита, според Фокс њуз.

Истрагата беше започната една недела по медиумските извештаи за незадоволство меѓу агентите задолжени за осигурувањето на Венс. Според американските медиуми, некои агенти се налутуваат на честите приватни и семејни патувања на потпретседателот организирани во последен момент, што ги принудува итно да ги променат своите безбедносни планови.

Денот по објавувањето на оваа информација, летот со хеликоптер на „Марин Ту“, кој, според медиумските извештаи, требало да го однесе синот на Венс на час по голф, бил откажан.

Администрацијата на претседателот Доналд Трамп ги отфрли критиките, тврдејќи дека планираната употреба на хеликоптерот била оправдана од оперативни причини.

„Во споредба со моторизирана придружба, летот со хеликоптер значително го намалува товарот врз локалната полиција и избегнува затворање на патишта и сообраќајни метежи“, соопшти администрацијата.

Според сегашните и поранешните агенти, претходните потпретседатели генерално не користеле скапи владини ресурси за да ги прилагодат распоредите на своите деца.

Извори запознаени со работата на безбедносните служби тврдат дека ненадејните патувања честопати ги принудуваат агентите да ги откажат приватните планови и да прават безбедносни проценки со многу краток рок.

„Тимот е уморен од тоа што речиси ништо не е објавено однапред.“ „Ванс се однесува како да е сè уште сенатор“, рече еден извор.

Портпаролот на Џ.Д. Венс им се заблагодари на агентите за нивната работа, истакнувајќи дека заштитата на потпретседателот, кој има обемни владини обврски и мали деца, е посебен предизвик.

Заменик-директорот на Тајната служба, Метју Квин, рече дека сите агенти ги разбираат барањата на работата.

„Нашите агенти работат неуморно за да ги заштитат луѓето што ги штитат, додека се обидуваат да им обезбедат што е можно понормален живот. Оваа работа бара целосна посветеност и дисциплина. Нема простор за компромис“, рече Квин.

Американските медиуми објавија дека незадоволството меѓу агентите било толку големо што некои изработувале неофицијални монети и налепници со натпис „Bobcat OTR Survivors Club“, алудирајќи на кодното име на Венс „Bobcat“ и честите патувања во последен момент.