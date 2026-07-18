Гори постројка за производство на електрична енергија и десалинизација на вода во Кувајт по иранскиот напад

18/07/2026 10:20

Пожар избувна во постројка за производство на електрична енергија и десалинизација на вода во Кувајт по иранскиот напад, соопшти денеска Министерството за електрична енергија, вода и обновлива енергија на земјата.

Надлежното министерство изјави дека поради инцидентот, неколку единици за производство на електрична енергија се исклучени.

Напорите за локализирање на пожарот и извршување на поправки се во тек, се додава во соопштението.

Поврзани содржини

(Видео) Повеќе од 100 куќи изгореа во голем пожар во Норвешка
Илјадници луѓе без вода за пиење во Иран по американските напади
Во двата земјотреси во Венецуела загинаа 5.069 луѓе
Прв смртен случај во епидемијата на легионерска болест во Њујорк
Сообраќајот низ Ормускиот теснец речиси целосно запре, во четвртокот поминале само осум брода
САД ја завршија седмата ноќ напади врз Иран, Техеран ги нападна Кувајт и Јордан
Украински дронови уништија руски стратешки бомбардер „Ту-95“
Аларм за воздухот во САД пред финалето на Мундијалот: Чадот од канадските пожари стигна до Њу Џерси и Њујорк

Најчитани