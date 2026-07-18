Гори постројка за производство на електрична енергија и десалинизација на вода во Кувајт по иранскиот напад

Пожар избувна во постројка за производство на електрична енергија и десалинизација на вода во Кувајт по иранскиот напад, соопшти денеска Министерството за електрична енергија, вода и обновлива енергија на земјата.

Надлежното министерство изјави дека поради инцидентот, неколку единици за производство на електрична енергија се исклучени.

Напорите за локализирање на пожарот и извршување на поправки се во тек, се додава во соопштението.