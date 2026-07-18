Сообраќајот низ Ормускиот теснец речиси целосно запре, во четвртокот поминале само осум брода

Морскиот сообраќај низ Ормускиот теснец речиси целосно повторно запре по обновената размена на напади меѓу САД и Иран, соопшти во петокот давателот на податоци Kpler, објави dpa.

Само осум бродови поминаа низ теснецот во четврток, што е најмал број регистриран за три недели, објави Kpler на платформата X. Во среда, 15 бродови поминаа низ теснецот.

Пред две недели, 48 бродови поминаа низ теснецот. Пред почетокот на војната кон крајот на февруари, во просек повеќе од 100 бродови поминуваа низ Ормускиот теснец секој ден.

Иран се закани во петокот дека ќе започне „тотална офанзива“ откако САД ја бомбардираа земјата седма ноќ по ред – при што иранската цивилна инфраструктура повеќе не е поштедена – означувајќи ескалација на конфликтот.

Американската војска објави во петокот дека спроведува нова серија напади врз Иран, почнувајќи од „19 часот по Гринич“. Нападите „имаат за цел да продолжат да ги деградираат воените капацитети на Иран“ по наредба на претседателот Доналд Трамп, соопшти војската на својата X платформа.

Според иранските новински агенции, експлозии се слушнале во јужен Иран. Еден ден претходно, американската војска соопшти дека нападнала „десетици ирански воени цели, како што се позиции за крајбрежен надзор и воздушна одбрана, воена логистичка инфраструктура и поморски објекти“. Во нападите загинаа осум лица, според официјалната иранска новинска агенција ИРНА.

Иранските власти, исто така, пријавија оштетување на електричната мрежа на југ – повикувајќи ги жителите да ја намалат потрошувачката на електрична енергија – како и напади врз мостови, пристаниште, аеродром и телекомуникациска инфраструктура.

Иранската револуционерна гарда предупреди дека нападите „ќе продолжат сè додека не се воспостави мир на јужниот брег и во Ормускиот теснец“.

„Ормускиот теснец станува стапица за двете завојувани страни. Логиката на ескалација излегува од контрола“, рече Дејвид Халфа, експерт за Блискиот Исток во Фондацијата Жан Жорес, изразувајќи загриженост за „ризикот од поширок регионален конфликт“.

Малку подоцна, Револуционерната гарда во саботата објави дека два танкера за нафта „експлодирале и се запалиле“ додека минувале низ минско поле јужно од Ормускиот теснец.

„Два танкера, кои се обиделе да преминат минско поле јужно од Ормускиот теснец откако биле доведени во заблуда од американските разузнавачки служби, експлодирале и се запалиле“, соопшти гардата, како што објави на Телеграм официјалната новинска агенција ИРНА, без да ја наведе националноста на бродовите или дали имало жртви.