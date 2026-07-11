Ѓорѓиевски прави финални координации за брзиот автобуски превоз (БРТ), во меѓувреме се кубури со автобуси за ЈСП

Нашите заложби се Скопје да добие модерен, брз, сигурен и еколошки јавен превоз, создаден според современите европски стандарди и реалните потреби на граѓаните.

По преземањето на мандатот, преку интензивна координација со Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт, Министерството за финансии, ЕБОР и сите надлежни институции, го деблокиравме проектот што со години беше закочен.

Ги отстранивме пречките и создадовме услови БРТ конечно да влезе во фаза на реализација.

Ова претставува стратешка инвестиција што ќе донесе побрзо движење низ градот, поголема безбедност, помал сообраќаен метеж, почист воздух и поквалитетно секојдневие за скопјани – пишуав Ѓорѓиевски.