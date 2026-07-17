Енди Бернам стана лидер на лабуристите, последниот чекор пред биде британски премиер

Енди Бернам се изјасни дека е подготвен да „ја победи новата британска десница“ со свеж, обединет пристап, откако стана лидер на Лабуристичката партија пред да ја преземе функцијата британски премиер в понеделник.

Поранешниот градоначалник на Голем Манчестер ја доби огромната поддршка од пратениците, синдикатите и партиските ограноци, што го прави единствен избор да ја преземе функцијата од Кир Стармер.

На специјалната партиска конференција денеска во Лондон, Бернам беше прогласен за лидер од Шабана Махмуд, фаворит за негов министер за финансии, која е и претседател на владејачката извршна власт на партијата.

Обраќајќи се пред просторија со високи лабуристички политичари и поддржувачи, Бернам рече дека земјата „плаче за нова политика“. Но, тој исто така предупреди дека ова е „последна шанса“ на лабуристите да се променат и дека партијата мора да го стори тоа заедно, како обединето движење.

„Ова е горд момент што ми го дадовте мене и на моето семејство, и емотивен“, рече тој. „Тоа е нешто за кое сум подготвен – подготвен да водам и да градам врз темелите поставени од една личност повеќе од која било друга. Под водство на Кир Стармер, од нашиот најлош пораз стигнавме до една од најдобрите победи во историјата“.

Тој рече дека лабуристите сега се обединети, „и ја ставаме моќта што доаѓа од тоа единство во служба на луѓето и местата кои предолго чекаа политиката повторно да им донесе надеж“.

И покрај пофалбите за Стармер, Барнам се обиде да повлече линија под минатото прашувајќи дали лабуристите „биле доволно добри“ и ветувајќи дека „ќе направат подобро“.

„Прво, ќе работам неуморно за да изградам култура на еден лабуристички тим, бидејќи промената започнува од нас“, рече тој. „Нема да ја победиме новата британска десница ако сме потрошени од внатрешни борби и влечење во различни насоки. Тоа е попустливост“.

Иако сè уште не утврдил детални политики, Бернам рече дека широките области на кои сака да се фокусира се предавање на власта на заедниците, тоа да биде про-бизнис лидер и изградба на повеќе социјални и општински станови.

Се очекува Бернам да ја преземе премиерската функција во понеделник откако Стармер ќе оди во Бакингемската палата за да го започне процесот на предавање.

Потоа Бернам ќе одржи говор пред Даунинг стрит и ќе го назначи својот кабинет попладне, иако во петокот тврдеше дека сè уште не одлучил кој ќе биде во неговиот врвен тим.

Новиот лидер рече дека ќе постави посебна насока за лабуристите, додека ќе се обиде да соработува со други партии. Тој ја отфрли идејата за „носење премногу облека на конзервативците“.

„Сакам луѓето да го разберат размислувањето зад политичката насока што ја поставив“, рече тој, додека го изнесуваше случајот дека премногу моќ е централизирана во Вестминстер или предадена на приватни компании.

Одговарајќи на критиките дека е премногу фокусиран на северот, со оглед на неговата градоначалничка улога, Бернам рече дека ќе биде лидер за северот, југот, истокот, западот, Шкотска, Велс и Северна Ирска.

„Ова е момент да се зборува во име на сите делови од земјата и да се обединат луѓето во заедничка кауза“, рече тој. „Го сакам секој дел од земјата, сите акценти и различните традиции и некои од фудбалските клубови. Но, исто така, чувствувам дека тие можат да бидат повеќе отколку што се.“

Тој вети дека ќе „ја врати власта од Вестминстер и Вајтхол и ќе ја врати на местото каде што живеете“.

Тој, исто така, им оддаде почит на некои од своите херои во Лабуристичката партија, заблагодарувајќи им се на Дејвид Бланкет и Нил Кинок за поддршката на неговата кариера и инспирацијата за неговиот политички пат.