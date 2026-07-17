Трамп упати тешки критики кон Кина во говор што телевизиските станици одбија да го емитуваат

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во вторникот ги декласификуваше разузнавачките информации, тврдејќи дека тие покажале кинеско мешање во изборите во САД, и покрај проценката на американските разузнавачки агенции кои не пронашле докази дека Пекинг бил вмешан во изборите во 2020 година што Трамп ги загуби.

Во својот 25-минутен говор, Трамп ги нагласи своите напори безбедноста на изборите да стане централно политичко прашање пред среднорочните избори во ноември, кога републиканците ќе го бранат своето мнозинство во Конгресот и ќе се соочат со можноста да ја изгубат контролата врз еден или двата дома.

Трамп врши притисок врз своите колеги републиканци во Конгресот да донесат закон со кој се воведуваат нови барања за идентификација на гласачите и државјанство, и покрај долгогодишните наоди дека измамата на гласачите на изборите во САД е ретка.

Претседателот рече дека декласификува чувствителни информации што покажуваат дека Кина нелегално добила 220 милиони записи од американски гласачи, вклучувајќи имиња, адреси и други информации што се користат за регистрација за гласање.

Тој тврдеше дека членовите на американската разузнавачка заедница намерно ги потиснале информациите за обемот на кинеските активности.

Неговите тврдења се спротивни на некласифицираната проценка од 2021 година на американската разузнавачка заедница, која не пронајде никакви индикации дека некој странски актер се обидел или успеал да измени „било кој технички аспект“ на претседателските избори во 2020 година, вклучително и регистрација на гласачи, гласачки ливчиња, сумирање или резултати.

Проценката ја спроведе Џон Ратклиф, тогашен директор на националното разузнавање на Трамп, а сега директор на ЦИА.

Пред говорот на Трамп, некои претставници на Белата куќа изразија загриженост дека откритијата за Кина би можеле да бидат погрешни, изјавија извори за Ројтерс.

Остриот говор на Трамп за Кина ризикува да го наруши односот што се стабилизираше од минатогодишната скапа трговска војна. Трамп се надева дека ќе се сретне со кинескиот претседател Си Џинпинг во септември за да ги подобри трговските односи.

Пред Трамп да почне да зборува, портпаролот на кинеската амбасада, Лиу Чанг, како одговор на барањето за коментар, рече дека „Кина никогаш не се мешала и никогаш нема да се меша во претседателските избори во САД“.

Трамп со години фрла сомнеж врз исходот од изборите, лажно тврдејќи дека неговиот пораз од демократот Џо Бајден во 2020 година бил наместен. Тој, исто така, изнесе и други лажни тврдења, вклучително и дека гласањето по пошта е полно со измами, дека машините за гласање се ранливи и дека гласањето на странци е широко распространето.

Бројни судови и пребројувања не пронајдоа докази за широко распространета измама на изборите во 2020 година.

Трамп, исто така, рече дека ги декласификува податоците што би откриле „шокантни ранливости во нашата изборна инфраструктура“.

Но, многу од документите се чини дека сугерираат поинаку или воопшто не се поврзани со изборната инфраструктура во САД. Еден документ на ЦИА, подготвен минатиот месец, беше за изборите во Венецуела, а не за изборите во САД.

„Проценуваме дека системите за броење гласови би биле тешки за манипулирање на доволно голем обем за да го компромитираат исходот од изборите“, се вели во друг документ.

Трет документ – изработен од ЦИА – детално ги опишува напорите на кинеските шпиони да ја таргетираат кампањата на Бајден и забележува дека Пекинг „во моментов нема намера тајно да се меша за да се обиде да влијае на исходот од изборите“, иако се вели дека Кина би можела да одлучи да го стори тоа подоцна.

„Шокантните „бомби“ на Трамп за Кина се целосно лажни“, изјави демократскиот сенатор Марк Ворнер, потпретседател на Комитетот за разузнавање на Сенатот.

„Факт е дека нашите разузнавачки агенции едногласно се согласија дека Кина дури и не се обидела да промени ниту еден глас на изборите во 2020 година“, додаде тој.

Демократските членови на Комитетот за разузнавање на Претставничкиот дом испратија писмо во четврток до вршителот на должноста директор на националното разузнавање Бил Пулт, заедно со раководителите на ФБИ, Централната разузнавачка агенција и Агенцијата за национална безбедност, предупредувајќи ги да не му дозволат на Трамп да „инструментализира разузнавање за да поддржи лажни тврдења за безбедноста на изборите“.

Две од трите главни американски телевизиски мрежи и Си-Ен-Ен одлучија да не го емитуваат говорот во ударниот термин на своите примарни платформи, отстапувајќи од практиката што обично е резервирана за важни говори за прашања од национално значење.

Откако се врати на функцијата во јануари 2025 година, Трамп се обиде да ги прошири федералните овластувања врз спроведувањето на изборите, што законски им припаѓа на државните влади според Уставот на САД.

Во последниве месеци, тој, исто така, ги притисна републиканците во Сенатот да го протуркаат законодавството, Законот за спасување на Америка, кој бара идентификација со фотографија за гласање и доказ за американско државјанство за да се регистрира, додека, исто така, бара од државите да ги споделат податоците за регистрација на гласачите со федералната влада. Демократите и поборниците за правата на глас велат дека измамата на гласачите е исклучително ретка и тврдат дека законот ќе ги потисне легитимните гласови.

Некои републикански лидери го повикаа Трамп да се фокусира на најважните прашања за Америка.