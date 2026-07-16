Мелони успеа да ја протурка контроверзната изборна реформа во Италија

Долниот дом на италијанскиот парламент денеска го одобри контроверзниот план на владата за измена на изборното законодавство, потег што критичарите го отфрлија како обид да и се помогне на премиерката Џорџа Мелони да ја задржи власта на следните избори во 2027 година.

Предлогот на владејачката десничарска коалиција, која ја сочинуваат партијата Браќа на Италија на Мелони и партиите Форца Италија и Лига, би вовел целосно пропорционален систем и би гарантирал мнозинство за секој блок што ќе освои над 42 проценти од гласовите. За предлогот гласаа 217 пратеници, а 152 беа против. Сега тој ќе оди на усвојување во Сенатот.

Партиите што ќе го поминат тој праг би добиле дополнителни 70 места во Долниот дом од 400 членови и 35 места во Горниот дом од 200 членови.

Меѓутоа, нивната вкупна застапеност би била ограничена на 220 и 113 места во обид да се спречат претерано големи мнозинства. Дискусиите за реформата доведоа до тензии во рамките на владејачката коалиција. Парламентарните претставници во вторникот го отфрлија предлогот на владата за воведување на преференцијално гласање за кандидатите на партиските листи.

Според сегашниот систем, повеќето пратеници се избираат по пропорционален систем, а околу една третина се избираат во изборни единици каде што победникот зема сè, што аналитичарите тврдат дека генерално е во корист на опозицијата.

Реформата би ги елиминирала ваквите места, вклучително и на југот на Италија каде што централно-левичарскиот сојуз предводен од Демократската партија и Движењето Пет ѕвезди се смета дека има особено добри шанси.

Поддржувачите на владата тврдат дека реформата ќе гарантира стабилни мнозинства по изборите.

Подемот на ново крајно десничарско движење во последните месеци го вознемири штабот на Мелони бидејќи и украде дел од поддршката за владејачката коалиција и ги доведе во прашање нејзините шанси на следните избори, пишуваат британските медиуми.

Партијата Национална иднина, предводена од поранешниот генерал Роберто Ваначи, моментално ужива нешто повеќе од шест проценти поддршка во предизборните анкети, малку повеќе од Лига.