Франција и Холандија решија граничен спор стар 400 години

Француското Национално собрание во четврток го одобри законот со кој се озаконува границата на еден карипски остров – речиси четири века откако француската и холандската влада се согласија да го поделат.

Пратениците усвоија закон со кој се овластува ратификацијата на договорот од 2023 година „за разграничување на границата меѓу Франција (Сан Мартен) и Холандија (Синт Мартен)“.

Договорот дава правна сигурност на една од најнеобичните граници во Европа: отворена граница меѓу територијата на ЕУ од француска страна и Синт Мартен, самоуправна земја во рамките на Кралството Холандија, кое исто така ги опфаќа Холандија, Аруба и Курасао, но се наоѓа надвор од ЕУ. Жителите се движат слободно меѓу двете земји секој ден и покрај тоа што живеат под различни царински, имиграциски и даночни режими.

Границата датира од 1648 година, кога Франција и Холандија се согласија да го поделат карипскиот остров Сан Мартен, но никогаш прецизно не ја обележаа својата граница. Наместо тоа, со вековите се појави де факто граница, создавајќи постојани спорови околу дозволите, спроведувањето на законот и управувањето со животната средина околу лагуната.

На крајот, беше потребен ураганот „Ирма“ во 2017 година, кој уништи повеќе од 95 проценти од зградите на островот, за да ги натера Париз и Хаг конечно да го решат прашањето.

„Франција може да биде горда што го реши еден од своите најстари територијални спорови“, напиша пратеникот Бертран Буикс, кој го водеше законодавството низ парламентот, во извештајот што го придружуваше законот.

Кралството Холандија сè уште мора да го ратификува договорот пред да стапи во сила.