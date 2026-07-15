Трагедијата на авганистанските девојчиња: На 13-годишна возраст принудени да се мажат, на 18-годишна возраст веќе родиле четири пати

Авганистан доживува драматично зголемување на бројот на деца-невести и мајки. Среде длабока хуманитарна криза, сиромаштија и глад, очајни семејства ги продаваат своите деца за да обезбедат храна за остатокот од домаќинството.

Истражувањето спроведено од „Гардијан“ и „Зан Тајмс“ носи шокантни признанија и податоци за тоа како враќањето на Талибанците на власт, укинувањето на правото на образование на девојчињата и драстичниот пад на меѓународната помош ги турнале милиони луѓе на работ на егзистенцијата.

Сима (18) веќе родила четири пати. Нејзиното најстаро дете има четири години, најмладото е новороденче, а едно починало од пневмонија. Кога Талибанците ја презедоа власта, Сима завршила шесто одделение. Само два месеци подоцна, нејзиниот татко, по физичко малтретирање, ја принудил да се омажи за братучед. Имала само 13 години.

Денес, Сима живее во куќа од кал во покраината Бадгис, работи тешка физичка работа и страда од постојани здравствени проблеми.

„За време на моите бремености, се онесвестував, имам постојани главоболки и болки. Се чувствувам како да имам 70 години“, вели Сима.

Семејството всушност ја искористило за да отплати долг од 2.380 фунти (5.400 КМ) што нејзиниот татко му го должел на својот брат.

За жал, нејзиниот случај не е исклучок. Медицинскиот персонал во јавна болница во северен Авганистан открил дека дури 42 малолетни девојчиња се породиле во првите пет месеци од оваа година. Две млади мајки починале при породување затоа што нивните сопрузи, од предрасуди, одбиле да им дозволат да се породат со царски рез.

Бракот меѓу деца не е ништо ново во Јужна Азија, но додека трендот е во опаѓање низ целиот регион, тој е во пораст со алармантна стапка во Авганистан под режимот на Талибанците.

„Во минатото, можеби две малолетни мајки месечно ја посетуваа болницата, претежно од неписмени семејства. Сега, и писмените и неписмените семејства ги мажат своите ќерки на рана возраст“, ​​вели бабицата Шабнам, потсетувајќи се на случајот на 13-годишна девојка која абортирала откако се омажила за 30-годишен маж.

Зборовите на нејзината мајка сè уште одекнуваат во нејзината глава: „За да ги нахранам другите деца, морав да жртвувам едно од нив“.

Репортерите разговараа со семејства кои веќе продале ќерки под деветгодишна возраст за да ги отплатат долговите и да купат храна.

Голнар (57) ја продала својата едногодишна внука за 2.380 фунти (5.400 КМ) за да ги отплати долговите на нејзиниот син кој избегал. Купувачите ќе ја земат девојката кога ќе наполни осум години.

Сахеб Џан (51) ја заложи својата двомесечна внука со договор да ја предаде кога ќе наполни седум години.

Сабза (44) ја продала својата ќерка кога имала три години за 3.570 фунти (8.100 КМ). Девојчето сега има седум години, а нејзината мајка е очајна бидејќи мора да ја предаде на купувачот за една година.

„Кога мислам дека ќе ја однесат, небото ми се урива на глава“, вели Сабза.

Пред да дојдат Талибанците на власт, авганистанскиот закон го криминализираше бракот за лица под 15 години. Сепак, нов декрет на Талибанците целосно ја укина минималната возраст за брак.

Оваа одлука следува по затворањето на училиштата за девојчиња над 12 години и забраната за работа на жените. Според податоците од невладините организации, се проценува дека дури 70% од девојчињата кои биле исклучени од училиште биле принудени да се омажат.