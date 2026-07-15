Мета користела вештачка вештачка интелигенција за да отпушта работници на болничко отсуство

Десетици вработени во Мета ја тужеа компанијата со обвинение дека користела алатки за вештачка интелигенција за да ги означи работниците кои се предмет на масовни отпуштања. Работниците тврдат дека алатките за вештачка интелигенција ги таргетирале откако побарале заштитено отсуство поради породилно или сместување за лица со попреченост.

Тужбата, поднесена во понеделник во Калифорнија се однесува на намалувањето на работната сила на Мета за околу 8.000 вработени претходно оваа година. Мета е матична компанија на Фејсбук, Инстаграм и Ватцап.

„Мета не го состави списокот за отпуштање преку промислена проценка на менаџерите кои ја познаваа работата“, се вели во жалбата од 71 страница. Наместо тоа, 26-те работници наведени во тужбата тврдат дека компанијата користела ВИ „за да ги бодира, рангира и избере вработените за вклучување на списокот“.

Тужителите бараат прелиминарна судска одлука за да се спречи Мета да ги финализира отпуштањата додека тие ги продолжуваат своите барања, заедно со олеснување што би можело да вклучува враќање на работа, заостанати плати, изгубен капитал, бенефиции и други штети.

Донесувањето одлуки со вештачка интелигенција на работното место станува сè позагрижувачко прашање бидејќи вработените изразуваат загриженост за пристрасност, приватност и доверба, а регулаторите ја испитуваат легалноста на таквите алатки. Државите, вклучувајќи ги Калифорнија, Колорадо и Илиноис, донесоа закони или прописи во последните неколку години со кои се обидуваат да ги заштитат работниците од пристрасност поврзана со вештачката интелигенција и „автоматизирани системи за одлучување“.

Тужбата против Мета тврди дека алатките со вештачка интелигенција на компанијата собираат податоци за рангирањето на перформансите на вработените, продуктивноста и другите метрики, и дека тие влезни податоци не постојат кога работниците се на медицинско или семејно отсуство. За лицата со попреченост, тие метрики може да бидат намалени.

„Резултатот е дека вработените кои земаа заштитени отсуства се непропорционално избрани за отпуштање, врз основа на бодување кое не само што не ги зема предвид нивните заштитени отсуства, туку всушност ги казнува за остварување на нивните законски права на овие отсуства“, се вели во тужбата.

Една од тужителите е научничка која била на одобрено отсуство пред породување поради бременост – таа била известена за нејзиното отпуштање само два дена пред да се породи. Друга тужителка е инженер која рече дека добила „намалена оценка“ поради времето што го зела поради повреда. Друга, менаџерка на медицинско отсуство, рече дека била отпуштена 16 дена по почетокот на нејзиното отсуство.

Портпаролот на Мета ги оспори обвинувањата. „Овие тврдења немаат основа и не се засноваат на факти“, рече тој во е-пошта до Гардијан. „Управувањето со работната сила и организациските одлуки ги донесуваат луѓе, а не вештачката интелигенција.“

Мета ја претстави својата програма за следење на вработените со вештачка интелигенција претходно оваа година. Таа беше дизајнирана да ги сними притискањата на копчињата на работниците, активноста на глувчето, историјата на прелистувачот, заедно со пораки, е-пошта и податоци за локација на уредите на компанијата. Марк Закерберг, извршен директор на Мета, рече дека идејата била да се обучат системите за вештачка интелигенција на компанијата врз однесувањето на нејзините вработени.

„Моделите на вештачка интелигенција учат од гледање како навистина паметни луѓе прават работи“, рече Закерберг на интерен состанок, според Information. „Просечната интелигенција на луѓето што се во оваа компанија е значително повисока од просечниот сет на луѓе што можете да ги натерате да извршуваат задачи.“

Во тужбата се тврди дека Мета тивко ја започнала програмата за следење без согласност од вработените. Мета им кажала на вработените за тоа преку „внатрешен пост со ниска видливост – направен од инженер, а не од виш лидер“, се вели во жалбата. „Во барем некои тимови, вработените воопшто не добиле согласност или потврда, и, барем на почетокот, немало начин да се откажете.“

Реакциите на вработените брзо се зголемија во последните неколку месеци, што го натера Закерберг да објави дека ја паузира програмата во јуни. Неговата промена дојде откако повеќе од 1.600 вработени потпишаа петиција во која се вели дека програмата ја нарушува нивната приватност.

Во тужбата од понеделник, адвокатите на тужителите побараа од судот веднаш да одобри независна ревизија на алатките за вештачка интелигенција на Мета. Тие велат дека тоа ќе даде појаснување зошто 26-те работници, кои беа на отсуство или беа одобрени за сместување за лица со попреченост, беа отпуштени.

„Мета намерно ја држеше механиката на својот процес на селекција во тајност од своите вработени“, рекоа адвокатите во изјава испратена по е-пошта.

Тужителите се’ уште се вработени во Мета до 22 јули, кога треба да започне нивното отпуштање, според адвокатите. Наведувајќи загриженост од одмазда, адвокатите бараат од судијата да им дозволи на тужителите да останат анонимни и да издаде судска наредба за зачувување на статусот на вработеност на работниците додека трае арбитражата.

„Откако овие разделби ќе бидат конечни, штетите се неповратни: здравственото осигурување субвенционирано од работодавачот ќе биде изгубено за време на бременоста, закрепнувањето по породувањето и активниот медицински третман; правото на слободно време ќе биде прекинато; неостварениот капитал ќе биде изгубен; и ќе бидат предизвикани последици по имиграцијата“, рекоа адвокатите. (Гардијан)