Трамп ќе им дава грантови на идеолошките сојузници во Европа

Стејт департментот на САД ќе ги финансира до три милиони долари европските групи поврзани со движењето MAGA кои се борат против „цензурата“ и негуваат „цивилизациски врски“ меѓу САД и Европа, објави „Фајненшл тајмс“ повикувајќи се на официјална објава.

Станува збор за повик за аплицирање за грантови во износ од 1 до 3 милиони долари насочени кон европското граѓанско општество и невладините организации, како и образовните институции и профитните групи кои имаат намера да „се справат со предизвиците поврзани со националниот суверенитет, миграцијата, цензурата и правната војна во согласност со нашата заедничка политичка филозофија, владеењето на правото и нашето заедничко наследство на западната цивилизација“.

За време на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп, американските претставници ги обвинија Велика Британија и ЕУ за задушување на слободата на говорот со тоа што се обидуваат да го регулираат говорот на омраза на интернет и се обидуваат да ги неутрализираат изразите на национален суверенитет. Според весникот, ова финансирање претставува еден од првите чекори на администрацијата на Трамп кон претворање на нејзината сè поостра реторика против Европа во конкретни политики, откако претходно се бореше да произведе опипливи резултати.

Порано оваа година, „Фајненшл тајмс“ објави дека Стејт департментот има намера да го пренамени постоечкиот фонд за странска помош за поддршка на тинк-тенкови и добротворни организации поврзани со движењето MAGA низ цела Европа.

Според соопштението на Стејт департментот, достапни се речиси 5 милиони долари за поддршка на проектот, кој се очекува да биде распределен на два или три корисници.

„Наднационалните институции и влади ја користат државната моќ за да ги поткопаат основните принципи на демократската самоуправа преку закони за говор на омраза и премногу широки и нејасни регулативи за онлајн содржини, кои ја контролираат и казнуваат слободата на говорот, а воедно го потиснуваат политичкото учество“, се вели во соопштението.