Украина ја префрли поморската војна против Русија и во Црното Море

Украинските сили за беспилотни системи (УСФ) започнаа систематска кампања на напади врз руски транспортни бродови во Црното Море, откако во текот на изминатите девет дена погодија 116 танкери и други бродови во Азовското Море, изјави командантот на УСФ, Роберт „Маѓар“ Бровди. Нападите се дел од специјалната операција „МоЛоЧКа“, чија цел е прекинување на снабдувањето на анектираниот Крим од руска територија.

Според „Маѓар“, само во ноќта на 15 јули, дроновите на УСФ нападнаа 20 руски бродови во Црното Море. Од нив, 17 беа танкери за нафта, два беа танкери за гас, а еден беше реморкер. Командантот рече дека подоцна ќе објави видео снимки што ги потврдуваат ударите.

Украинскиот канал за следење Супернова потврди дека „најмалку седум“ танкери и други бродови биле погодени преку ноќ. Се забележува дека во нападите учествувала 412-та посебна бригада за беспилотни системи „Немезис“.

Како што објави Американскиот институт за проучување на војната (ИСВ), активноста на руските бродови во Азовското Море нагло се намали поради украинските напади. Според аналитичарите, бројот на бродови со AIS транспондери во областа се намалил за 55% – од 267 на крајот на јуни на 120 на 11 јули. Во регионот Керч, нивниот број се намалил за 75% – од 37 на 9. Некои танкери и други транспортни бродови се префрлени во Црното Море, а останатите се испратени на поправка или складирање. Покрај тоа, Русија го прекина сообраќајот преку каналот Азов-Дон и престана да прифаќа барања за премин низ Керчкиот теснец, што, според публикацијата, би можело да ја лиши земјата од до 20% од извозот на жито.

Размерот на нападите врз руски бродови во Азовското Море (а сега и Црното Море) потсетува на таканаречената „танкерска војна“ меѓу Иран и Ирак во 1980-те, кога двете земји производители на нафта се обидуваа да се лишат една од друга од своите главни извори на приход. Темпото на нападите го надминува она за време на војната меѓу Иран и Ирак, кога беа регистрирани повеќе од 450 напади за седум години, изјави за „Фајненшел тајмс“ Томас Алекса, виш аналитичар во агенцијата за поморска безбедност Амбреј.

„Немам доволно зборови да опишам колку е ова без преседан“, рече тој. „Никогаш порано не сме виделе толку концентрирани напади никаде во светот“.

Украинските беспилотни летала главно го погодуваат капетанскиот мост или цевководите преку кои течните товари се префрлаат во резервоарите на бродот. Како резултат на тоа, бродовите обично не тонат (танкерите, на пример, генерално се дизајнирани да останат на површина дури и со сериозни оштетувања), но ја губат способноста за движење. Враќањето на контролните системи може да потрае долго време. Покрај тоа, оштетените бродови мора да се одвлечат до поправки на пристаништата – веројатно надвор од Азовското Море, бидејќи.

Томас Алекса рече: „Ова се исклучително прецизни напади. Ова е потенцијално исклучително смртоносна кампања“.

Кампањата влијае и на рускиот извоз на жито. Превозот преку каналот Азов-Дон, преку кој се извезува околу една четвртина пченицата во Русија, е суспендиран, изјавија за Ројтерс три индустриски извори. Работата на пристаништата Азов и Таман, преку кои, според управувачкиот партнер на AgroTrend, Николај Личев, минуваат околу 15% од извезеното жито и помеѓу 17% и 21% од растителните масла, исто така е парализирана.

Руската влада вели дека ќе го пренасочи извозот кон други правци, но според Личев, реструктуирањето на извозната логистика „во лет“ во екот на сезоната, со доцна жетва и криза со гориво е „речиси невозможна задача“.