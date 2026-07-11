Пукна главна цевка: Пинтија, Усје, Долно Лисиче, Драчево, Батинци, Студеничани, Моране и Зелениково без вода

11/07/2026 09:37
Фото: Б. Грданоски

Повеќе скопски населби и неколку општини денеска ќе останат без вода поради дефект на главната водоводна мрежа, соопшти ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје.

Прекинот во водоснабдувањето ќе започне од 09:00 часот, а без вода ќе бидат дел од корисниците во Пинтија, Усје, Долно Лисиче, Драчево, Батинци, Студеничани, Моране и Зелениково.

Од ЈП „Водовод и канализација“ информираат дека причината за прекинот е уличен дефект на водоводна цевка со пречник Ф-600 милиметри на улицата Борис Трајковски, во близина на бензинската пумпа „Лукоил“ во населбата Пинтија.

Екипите на претпријатието веќе се на терен и работат на санирање на дефектот, а водоснабдувањето ќе биде нормализирано веднаш по завршувањето на интервенцијата.

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