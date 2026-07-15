Со санкции кон МКС Трамп ги застрашува и Американците што бранат човекови права

Две американски групи за застапување ја тужеа администрацијата на Трамп тврдејќи дека санкциите насочени кон палестинските организации за права, службениците на Меѓународниот кривичен суд (МКС) и експертите на ОН незаконски ги прекршиле правата на Американците од првиот амандман.

Тужбата, поднесена во федералниот суд во Менхетен, тврди дека пакетот санкции на администрацијата од 2025 година има „длабок“ ефект на застрашување врз застапувањето поврзано со Палестина, принудувајќи ги Американците да ги прекинат професионалните односи и да се откажат од уставно заштитената работа.

„Администрацијата на Трамп го користи тапиот инструмент на економски санкции не само за да ги казни бранителите на човекови права, туку и да го контролира политичкото изразување на милиони Американци“, рече Омар Шакир, извршен директор на „Демократија во арапскиот свет сега“ (Зора), група за застапување со седиште во Вашингтон фокусирана на надворешната политика на САД на Блискиот Исток. Дон се приклучи на Алијансата на даночни обврзници против геноцид со седиште во Њујорк во тужбата од среда.

Во правната жалба од 43 страници се забележува дека обете организации работеле на поднесоци до МКС кои документираат израелски воени злосторства на Западниот Брег и Газа. Дон, исто така, соработувала со трите санкционирани палестински невладини организации и Франческа Албанезе, специјалната известувачка на ОН, за објавување истражувања, свикување конференции и лобирање кај креаторите на политиките во САД.

„Секоја од овие активности е заштитен говор и здружение, директно во срцето на Првиот амандман“, се наведува во тужбата. Доколку која било од групите продолжи со оваа работа, американските вработени би можеле да се соочат со кривично гонење и граѓански казни според извршната наредба 14203 на Доналд Трамп.

Тужбата доаѓа два дена откако Марко Рубио, државниот секретар на САД, се закани дека ќе оди подалеку од санкциите и ќе го распушти целиот меѓународен суд. Неколку американски правни експерти се собраа во поддршка на барањето за првиот амандман во тужбата, вклучувајќи ги и оние кои веќе ја тужеа администрацијата на Трамп по слични основи.

„Морав да престанам со одредени аспекти од мојата работа во поддршка на засегнатите популации низ целиот свет“, рече Акила Радакришнан, меѓународна адвокатка за човекови права која ја тужеше администрацијата минатата година за прекинување на нејзината работа како советник на МКС за тврдења за сексуално и родово базирано насилство. „Нападите во САД го нарушија екосистемот за меѓународна правда, уништувајќи ги изгледите на жртвите за правда низ целиот свет.“

И тужбата на Радакришнан во Мејн и најновото барање поднесено во Њујорк тврдат дека санкциите на Трамп во МКС ги надминуваат границите на неговите претседателски овластувања според Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации, забележувајќи дека законот ги ослободува некомерцијалните „лични комуникации“ од санкции.

„Ако на извршната власт ѝ е дозволено да ги прекрши уставните и законските ограничувања овде, малку може да ја спречи да го искористи IEEPA како оружје за да ги таргетира другите неомилени гледишта“, се вели во тужбата. „Идниот претседател би можел, на пример, да прогласи национална вонредна состојба поради високите цени на енергијата, да означи странски еколошки групи кои водат кампања против екстракција на фосилни горива и да ги исклучи американските застапници за климата од нивните странски партнери… Листата на потенцијални злоупотреби е практично бесконечна.“

Тужбата, исто така, ги опишува мерките за санкции како „безнадежно неефикасни“ во постигнувањето на наведената цел на Трамп за запирање на „неоснованите“ гонења од страна на МКС. „Потиснувањето на говорот [на адвокатите], на крајот на краиштата, не прави ништо за да ги спречи обвинителите на МКС да спроведат свои истраги“, се вели во правното резиме.

Во тужбата како обвинети се наведени Трамп, Рубио, Скот Бесент, секретарот за финансии, Тод Бланш, вршителот на должноста државен обвинител и Бред Смит, директор на канцеларијата за контрола на странски средства.

„Доволно е лошо што администрацијата на Трамп користи вонредни овластувања за да ги заштити израелските функционери од напорите да ги изведат пред лицето на правдата за нивниот геноцид и воени злосторства“, рече Кенет Рот, поранешен извршен директор на Хјуман рајтс воч. „Но, очигледно е неуставно Трамп да им се заканува на американските граѓани и жители за помагање на таквите напори.“ (Гардијан)