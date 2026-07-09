Ѓоковиќ е новиот крал на Вимблдон

Лондон – Кралот на најпочитуваниот тревен терен во светот повеќе не е Роџер Федерер. Круната сега му припаѓа на еден Новак Ѓоковиќ, на кого му беше потребна секаква цврстина и храброст за да го потврди својот статус како ас со најмногу победи во машки сингл натпревари на Вимблдон.

За да стигне до таму, српската суперѕвезда и 7-ми носител мораше да копа длабоко за да истрае против 132-риот светски рекет Роман Сафиулин, кој им се допадна на тениските фанови со тоа што го продолжи натпреварот на Централниот терен на дополнителни сетови во неделата. Не беше лесна задача, благо речено. Ѓоковиќ изгледаше видливо фрустриран во текот на целиот натпревар. Во еден момент, Ѓоковиќ испушти звучна непристојност, што предизвика предупредување од судијата. Тој, исто така, некарактеристично направи двојна грешка, што можеби беше резултат на проблеми со видот на теренот.

Од самиот почеток беше јасно дека Ѓоковиќ го очекува тешка битка, бидејќи 28-годишниот Русин направи неколку брејкови во првиот сет. Сафиулин ќе го добие третиот сет, но Ѓоковиќ се извлече во натпреварот што траеше повеќе од три часа со 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3.

„Уште една тешко извојувана победа“, изјави Ѓоковиќ за новинарите по натпреварот. „Роман започна многу добро. Не се чувствував премногу удобно од задниот дел на теренот. Знаев дека ќе биде предизвик да останам во релито со него, особено од тој крај каде што играш против ветерот речиси целиот натпревар.

„Да бидам искрен, не се чувствувам инфериорно од задниот дел на теренот со премногу играчи. Денес беше еден од оние денови кога не сакав да останам во релито предолго, па морав да ги измешам работите. И функционираше: во некои моменти функционираше, во некои не.“ Но, ја пронајдов точноста и прецизноста со сервисот што ме извлекоа од проблеми во четвртиот ритам.“

Во четвртфиналето, Ѓоковиќ може само да се надева дека најтешкиот предизвик е зад него.

„Да преживееш за да напредуваш“, се пошегува Ѓоковиќ. „Така се чувствувам.“ Значи, се надевам дека просперитетниот дел доаѓа.“

Ѓоковиќ повторно се загледува во историјата…

Ѓоковиќ, 39, го престигна Федерер со најмногу победи во машка конкуренција на Вимблдон со 106. Рекордот на сите времиња на Вимблдон ѝ припаѓа на деветкратната шампионка Мартина Навратилова, со 120.

Ѓоковиќ сега ќе се загледа во уште една голема пресвртница: да се изедначи со Федерер по најмногу титули на Вимблдон со осум. Ѓоковиќ има седум титули на Вимблдон, изедначен со големиот Пит Сампрас за втор најголем број. Ако го постигне подвигот, Србинот ќе ја освои својата 25-та Гренд Слем титула, најмногу во историјата на тенисот.

Неговите 24 големи титули (најмногу во машка конкуренција) се изедначени со Маргарет Корт на страната на сите времиња на женската конкуренција во поединечна конкуренција. 23-те Гренд Слем титули на Серена Вилијамс се рекорд од отворената ера.