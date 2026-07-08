Нов топлотен бран доаѓа во Европа. Температурите на Балканот некаде ќе надминат и 40 степени

Европа влегува во нов период на екстремна топлина. Топлинскиот бран што веќе го зафати југозападниот дел од континентот постепено ќе се шири кон север и исток оваа недела, а потоа кон централна Европа, Италија и Балканот, пишува Severe Weather Europe.

Според моменталните прогнози, над западна и југозападна Европа остана силна област со висок притисок. Таквиот систем делува како еден вид капак што го заробува топлиот воздух и го спречува навлегувањето на постуден воздух од Атлантикот. Како резултат на тоа, Шпанија, Португалија и Франција со денови се под екстремна топлина. Температурите таму се за 10 до 15 степени повисоки од вообичаените за ова време од годината, а во некои делови достигнуваат и повеќе од 40 степени.

Топлината се шири кон Балканот

Најголемиот дел од топлиот воздух моментално е над западна Европа, но за време на викендот и почетокот на следната недела се очекува топлотниот бран да се прошири кон централна Европа, Италија, Алпите и Балканот. На Балканот се очекува значително зголемување на температурите. Во многу области, тие би можеле да достигнат до средината до високите триесетти степени, а локално околу 40 степени.

Според прогнозите, најжешката воздушна маса би можела да се задржи над јужна Италија и делови од Балканот следната недела. Таму, највисоките дневни температури локално би можеле да достигнат од 38 до 41 степен. Според среднорочните прогнози, топлината нема брзо да се повлече. Се очекува топлотниот бран да трае неколку дена.

Главната причина за новиот топлотен бран е таканаречената топлотна купола. Тоа е област со висок притисок што се задржува над голем дел од континентот и не дозволува топлиот воздух да се распрсне. Таквиот систем работи како капак на тенџере. Воздухот под него се спушта кон земјата, се загрева дополнително и ја задржува топлината близу до површината.

Кога таков модел трае неколку дена или недели, температурите можат да станат екстремни. Ноќите честопати не носат вистинско освежување, особено во големите градови. Како резултат на тоа, делови од Европа веќе доживуваат таканаречени тропски ноќи, кога температурите не паѓаат доволно дури ни ноќе за да ги разладат луѓето и зградите.

Продолжената топлина и недостатокот на дожд дополнително ја сушат почвата. „Severe Weather Europe“ вели дека почвата во многу делови од континентот е веќе екстремно сува по многу топлиот крај на мај и историскиот топлотен бран на крајот на јуни.

Високите температури, ниската влажност и брзото испарување, исто така, го зголемуваат ризикот од пожари. Големи пожари веќе се регистрирани во Португалија, Шпанија и јужна Франција, каде што температурите беа далеку над 40 степени во последните денови.

Доколку прогнозите се остварат, условите дополнително ќе се влошат во текот на следните две недели. Во многу делови од Европа, можни се неколку последователни дена со температури помеѓу 35 и 40 степени.

Продолжената топлина е особено опасна за постарите лица, децата, хронично болните лица и луѓето кои работат на отворено. Продолжената изложеност на високи температури може да доведе до дехидратација, исцрпеност и топлотен удар. Ризикот е поголем ако ноќите се многу топли и телото не се олади.

Високите температури во градовите се посебен проблем, каде што асфалтот, бетонот и зградите ја задржуваат топлината. Ова може дополнително да го зголеми чувството на топлина во урбаните средини.