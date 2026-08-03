Фон дер Лајен го пофали Санчез за справување со мигрантската криза во Сеута

Урсула фон дер Лајен го пофали Педро Санчез за справувањето со 60.000 пристигнувања на мигранти во Сеута и истакна дека епизодата ја истакнува потребата од зајакнување на миграциската политика на ЕУ.

„И шпанските и мароканските власти го управуваа ова ефикасно и ефективно, успешно спречувајќи го нелегалното движење кон континентална Шпанија и Европа“, напиша Фон дер Лајен во писмо датирано од 3 август.

Писмото доаѓа како одговор на писмото што таа го доби од шпанскиот премиер во саботата, во кое тој се осврна на „предрасудите“ и себичноста што ги покажаа другите европски лидери и обвини многу од дека дека ја искористуваат миграциската криза во Сеута за да ја нападнат неговата влада.

Италијанската премиерка Џорџа Мелони во четвртокот беше првата што предложи Шпанија да биде суспендирана од Шенген зоната од 29 земји во која внатрешните гранични контроли се во голема мера укинати. Италија и Франција воведоа ограничувања за слободно движење минатата недела.

Фон дер Лајен во понеделник го пофали „брзото справување“ со враќањата од страна на шпанските и мароканските власти, велејќи дека тие „успешно спречиле нелегално движење кон континентална Шпанија и Европа“.

Размената следеше по заедничкото писмо од 22 лидери на ЕУ за време на викендот, во кое се бара итен состанок на министрите за внатрешни работи и построг, координиран одговор на кризата. Тој состанок ќе се одржи во вторник, а амбасадорите на ЕУ ќе ја дискутираат ситуацијата во понеделник попладне.

Писмото на Санчез

Интервенцијата на лидерите на ЕУ отвори нова политичка борба околу миграциската политика на Шпанија, вклучително и планот на Мадрид за регулирање на повеќе од 1 милион недокументирани мигранти. Некои влади тврдеа дека мерката создала „фактор на привлекување“ со тоа што ги охрабрува луѓето да веруваат дека нерегуларниот влез на крајот може да доведе до легален престој.

Санчез ги отфрли тие критики во своето писмо, обвинувајќи некои земји од ЕУ дека реагираат на „себичен“, „поларизирачки“ и незаконски начин. Тој тврдеше дека на Шпанија ѝ е потребна европска солидарност, а не обвинување по смртните случаи и притисокот врз властите на Сеута.

Писмото на фон дер Лајен ја понуди таа солидарност, а воедно јасно стави до знаење дека кризата ќе мора да предизвика и посилна акција на ЕУ.

„Миграцијата е европски предизвик што бара европски одговор“, напиша таа. „И во ова, солидарноста е фундаментална“. Комисијата, рече таа, ѝ понудила на Шпанија финансиска и оперативна поддршка, а Фронтекс, Европол и агенцијата за азил на ЕУ се подготвени да помогнат.

Комесарот за миграција Магнус Брунер во петокот му рече на шпанскиот министер за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка дека блокот е подготвен да „ја зголеми поддршката за Шпанија“ за „контрола на ситуацијата“ и да распореди членови на Фронтекс, агенцијата на ЕУ што ги поддржува земјите-членки во следењето и управувањето со надворешните граници на ЕУ, во Сеута.

Фронтекс моментално има персонал распореден во Сеута, како и на Канарските Острови и делови од крајбрежјето на Андалузија.

Мадрид постојано одбива да побара зголемување на присуството на агенцијата во Шпанија, инсистирајќи дека граничната контрола е под надлежност на националните власти. По порастот на пристигнувањата на мигранти во Сеута во 2021 година и зголемувањето на пристигнувањата на Канарските Острови во 2024 година, шпанското Министерство за внатрешни работи ги отфрли повиците да се побара поддршка од Фронтекс, инсистирајќи дека има доволно ресурси за управување со ситуацијата.

Фон дер Лајен рече дека инцидентот ги открил слабостите во управувањето со границите на блокот. „Јасно е дека мора да направиме повеќе за понатамошно зајакнување на нашите граници на критичните точки“, напиша претседателката на Комисијата, вклучително и преку „будно следење и употреба на физички бариери каде што е потребно“.

Таа наведе пет приоритети: спречување на нерегуларна миграција преку посилна соработка со земјите-партнери, зајакнување на надворешните граници на ЕУ, воспоставување системи за рано предупредување, демонтирање на мрежите за шверц и подобрување на враќањето.

Мароко, рече таа, останува „важен стратешки партнер“ во борбата против шверцот со мигранти и нерегуларната миграција. ЕУ треба да соработува со Рабат и Мадрид за подобрување на системите за рано предупредување околу Сеута и Мелиља, како и техничка и финансиска поддршка за Мароко, рече таа.

„Шпанија и нејзиниот народ можат да сметаат на трајната поддршка од Комисијата“, заклучи Фон дер Лајен.

Обвинувања за Мароко

Ненадејната инвазија на мигранти во Сеута наведе многумина во Шпанија да се сомневаат дека толку голем проток на луѓе тешко може да се осмисли без согласноста на Мароко, кое ги смета шпанските градови Сеута и Мелиља за окупирани територии.

Дипломатските шпекулации се фокусираа и на тоа дали Рабат можеби покажува мускули во врска со неодамнешното приближување на Шпанија со Алжир, кој ја поддржува самоопределувањето во Западна Сахара – територија која Мароко ја смета за своја.

„Да ги наречеме работите по свое име: Мароко користи човечки суштества за да го нападне нашиот суверенитет“, рече Едуардо Рубињо, пратеник од левичарската партија Мас Мадрид, сојузничка на Санчез.

Градоначалникот на Сеута, Хуан Хесус Вивас од конзервативната Народна партија, во понеделник рече дека ситуацијата не може да се окарактеризира како ‘миграциска криза’“ бидејќи „луѓето имаат перцепција дека ова, ако не е оркестрирано, било охрабрено или дозволено“ од мароканските власти.

Вивас призна дека Мадрид морал да направи сѐ што е во негова моќ за да продолжи да соработува со Рабат, но исто така изјави за шпанскиот весник „Ел Паис“ дека „Мароко ни покажа дека не е доверлив“.

Од почетокот на кризата, шпанската влада предводена од социјалистите им даде приоритет на непречените односи со Мароко, што ќе се покаже како клучно за решавање на кризата, наместо да ја префрла вината на Рабат.

Портпаролот на шпанското Министерство за надворешни работи инсистираше дека „односите со Мароко се одлични, а координацијата за миграцијата и други прашања останува многу силна“.

За време на посетата на Сеута во петокот, Санчез ја окарактеризира кризата како „напад, кршење на територијалниот интегритет на Шпанија“, но не се обиде да го поврзе Рабат со операцијата, која ја припиша на „мафиите што тргуваат со луѓе“.

Наместо тоа, тој го опиша Мароко како „сојузник“ и му се заблагодари на Рабат за неговата помош во репатријацијата на луѓето што влегле во енклавата без дозвола.

Мароканските власти избегнуваа да се осврнат на кризата во Сеута до доцна во неделата навечер, кога портпаролот на Министерството за внатрешни работи, Рашид Ел Халфи, даде изјава во која го обвини ненадејниот прилив на мигранти на објави на социјалните мрежи „кои имаа за цел да создадат илузија за лесен пристап до европскиот простор без правни последици“.

Шпанскиот опозициски лидер Алберто Нуњез Феихо, кој ја предводи централно-десничарската Народна партија, овој викенд побара разјаснување за „што не успеа во соработката со Мароко“ и рече дека Шпанија има право да бара од Рабат да ги исполни своите обврски за гранична безбедност.

Тој рече дека посакува Шпанија „да има однос на добрососедство, соработка и меѓусебно почитување со Мароко“, но дека „има работи што не треба да се прават, а ако се прават, мора да се дочекаат со силен одговор“.

Шпанскиот министер за внатрешни работи, Фернандо Гранде-Марласка, овој викенд тврдеше дека Националниот разузнавачки центар на земјата, кој се занимава и со надворешно и домашно разузнавање и контраразузнавање под Министерството за одбрана, не го предупредил Мадрид за какви било случувања на границата.

Но, разузнавачки извори цитирани од шпанската радио мрежа Кадена Сер во понеделник изјавија дека во периодот пред кризата од минатата недела, Министерството за внатрешни работи било предупредено дека масовен влез во Сеута може да се случи во секој момент. Покрај тоа, шпанските медиуми објавија дека во јули Канцеларијата за бегалци и азил на министерството предупредила дека растечкиот број мигранти кои пливаат до Сеута наскоро би можел да ја преплави енклавата.