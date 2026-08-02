Рускиот претседател Владимир Путин се соочува со невиден внатрешен притисок бидејќи неговата владејачка елита станува сè понетрпелива со траекторијата на војната и колапсот на економијата, објавија The Sun и AOL.

Видливи личности во внатрешниот круг на Путин наводно ги преместуваат финансиските средства во странство бидејќи кохезијата во Кремљ се распаѓа, предизвикувајќи страв од потенцијален бунт.Герман Греф, 62-годишниот шеф на најголемата руска банка, Сбербанк, и поранешен член на врвниот тим на Путин, наводно побарал крај на нестабилната војна во Украина, обвинувајќи го Кремљ за уништување на економијата за да избегне понижувачки мировен договор. Недели подоцна, милијардерот Андреј Мелниченко, истакнат олигарх во индустријата за ѓубрива, упати јавна молба до Западот за економска поддршка, имплицитно критикувајќи го владеењето на еден човек, на Путин.

Аналитичарите забележуваат дека е практично без преседан истакнати руски функционери јавно да поставуваат такви барања. Растечкото несогласување е во голема мера поттикнато од финансиското самоодржување по континуираната кампања на украински напади со беспилотни летала што ја осакатија руската нафтена инфраструктура и нејзината најголема платформа за е-трговија, Вајлдберис, сериозно нарушувајќи ја трговијата и предизвикувајќи недостиг на гориво.

Според Џејсон Смарт, аналитичар за војната во Украина, најбогатите поединци во Русија преместиле десетици милијарди долари во странство во текот на изминатата година.

„Тие разбираат дека режимот на Путин е на многу нестабилна основа. И во овој момент, има многу големи шанси тој да падне“, изјави Смарт за The Sun, додавајќи дека фракциите во елитата се подготвуваат за постпутинска Русија. „Тоа исто така значи дека има голема веројатност за насилство“.

Како одговор на растечката нестабилност, безбедноста околу главната воена резиденција на Путин, тврдината Валдај, е силно зајакната со 27 модерни системи за воздушна одбрана. Понатаму, Националната гарда од 400.000 војници – која директно му поднесува извештаи на Путин, а не на Министерството за одбрана – е зајакната со тешко вооружување, вклучително и тенковски единици, во она што аналитичарите го оценуваат како подготовка за сузбивање на внатрешниот бунт.

Внатрешното расцепување се совпаѓа со отпорот од традиционалните меѓународни сојузници на Русија. За време на неодамнешниот состанок во Омск, Русија, казахстанскиот претседател Касим-Џомарт Токаев му рече на Путин дека е време да се „замрзне“ конфликтот во Украина, наведувајќи дека „поентата“ на војната повеќе не е јасна и залагајќи се за враќање на формулата за преговори во Истанбул.

Поранешниот британски одбранбен аташе во Русија, Џон Форман, ја оцени изјавата на Токаев како предупредување до Путин дека Казахстан нема да биде притиснат, особено откако неодамнешните украински напади врз нафтен терминал на Црното Море го принудија Казахстан да го намали производството на своето главно нафтено поле за повеќе од половина.

Растечката вознемиреност ги преплави и руските државни медиуми. Владимир Соловјов, водечки пропагандист на Кремљ, доживеа нервен напад во етерот за време на неодамнешното неделно емитување, признавајќи ја состојбата на конфликтот.

Признавајќи дека „работите се тешки“, Соловјов разговараше за потребата од преместување на стотици илјади жители од пограничните области, вклучувајќи ги Курск, Брјанск, Белгород и Крим, на рускиот Далечен Исток, Урал и Волшкиот регион. Соловјов го призна критичниот недостиг на пресретнувачи на беспилотни летала и предупреди дека новите украински балистички ракети наскоро ќе удрат длабоко во Русија. Тој изјави дека елиминирањето на огромни количини муниција и воена опрема во годините пред инвазијата било „џиновска грешка“.

„Наидовме на нов вид војна“, рече Соловјов. „За нас оваа војна е доста тешка, бидејќи имаше одреден момент во 2022 година кога одеднаш стана јасно дека воената доктрина до која се придржуваа сите армии во светот веќе не функционира.“

И покрај несогласувањето на елитата и паниката на државната телевизија, Путин продолжува да ја негира одговорноста за инвазијата. Говорејќи пред персоналот на руската морнарица во Санкт Петербург, лидерот на Кремљ го повтори лажниот наратив дека Москва само одговара на акциите на Киев поддржани од Западот.

„Ние не започнавме никаква војна“, рече Путин. „Ние само почнавме да одговараме на воените дејствија, на оваа војна, која сегашниот режим во Киев ја започна со поддршка на Западот“. (Киев Инсдепендент)