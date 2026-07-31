Унгарците повикани да не ги вклучуваат климите и машините за перење, се заканува недостиг на струја

Европската комисија објави дека размислува за свикување итен состанок поради затворањето на унгарската нуклеарна централа Пакш, бидејќи унгарскиот премиер предупреди дека земјата се соочува со енергетска криза. Централата, која обезбедува речиси половина од потребите за електрична енергија на Унгарија, престана да работи поради рекордно ниските нивоа на вода во Дунав, кој се користи за ладење на реакторите. Ова е прв пат во 42 години постоење на централата таа да биде целосно надвор од употреба, објави „Еуроњуз“.

Унгарскиот премиер Петер Маѓар предупреди дека земјата може да се соочи со енергетска криза уште следната недела. „Ова значи дека производството на енергија во Унгарија ќе изгуби 2.000 мегавати од понеделник, додека побарувачката во домаќинствата и јавниот сектор продолжува да расте поради топлината“, рече Маѓар вчера вечерта.

Владата ги повика граѓаните и бизнисите да ја намалат потрошувачката на енергија помеѓу 17:00 и 22:00 часот. Тие посебно ги повикаа граѓаните да избегнуваат користење клима уреди и машини за перење во овој период. Маѓар објасни дека владата подготвила и план за вонредни состојби што предвидува ротациони ограничувања на потрошувачката во индустриските постројки. Во исто време, производството во другите унгарски електрани ќе се зголеми.

„Со оглед на сериозноста на оваа невидена ситуација, ги молиме сите, и големите потрошувачи и граѓаните, да се однесуваат одговорно“, рече унгарскиот премиер. „Во наш заеднички интерес е да се избегнат непланирани прекини и ненадејни колапси на системот како што видовме во Западна Европа и на Балканот“, додаде тој.

Андраш Пергер, експерт од унгарската невладина организација „Енерџиклуб“, изјави за „Еуроњуз“ дека земјата ќе изгуби 25 до 30 проценти од своето производство на енергија од понеделник. Тој ја опиша ситуацијата како сериозен тест за унгарското снабдување.

„Од понеделник, кога се очекува потрошувачката да се зголеми додека Пакс останува надвор од употреба, ќе започне посериозна ситуација“, рече Пергер. Според него, дел од потребите на Унгарија би можеле да се покријат со увоз од соседните земји, иако достапноста на хидроенергија во регионот е исто така ограничена. „Иако ситуацијата во Унгарија е напната, не очекувам дека тоа ќе предизвика сериозни регионални проблеми“, додаде Пергер.

„Унгарија мора да го забрза преминот кон поотпорен енергетски систем“

Еколошката организација „Пријатели на Земјата Унгарија“ смета дека настаните околу нуклеарната централа Пакш не се изолиран случај, туку претставуваат предизвик за прилагодување кон климатските промени. „Унгарија мора да го забрза преминот кон поотпорен, децентрализиран енергетски систем кој помалку се потпира на климатски чувствителна инфраструктура, а повеќе на заштеда на енергија, флексибилност и обновливи извори“, се вели во соопштението на организацијата.

Портпаролката на Европската комисија, Ана-Каиса Итконен, потврди дека Брисел внимателно ја следи состојбата со снабдувањето со електрична енергија во Унгарија и Романија. Таа нагласи дека во моментов нема непосредни причини за загриженост во врска со енергетската безбедност.

„Иако операторот има подготвени итни мерки за гарантирање на нуклеарната безбедност, таков настан би можел дополнително да го оптовари регионалниот енергетски биланс. Комисијата е подготвена да свика адхок состанок на Координативната група за електрична енергија“, изјави Итконен.