Мелони виде шанса да ја искористи миграциската криза во Шпанија

Само пред една недела, Јесика Росвал, централно-десничарска европска комесарка, наслика идилична слика за Шенген зоната, фалејќи ги „беспрекорните патувања“ овозможени од „децениите европска соработка“.

Таа фантазија за Брисел сега е разбиена. Италијанската влада на Џорџа Мелони се закани дека ќе ја суспендира Шенген соработката со Шпанија, искористувајќи ја миграциската криза на Мадрид во енклавата Сеута за да го нападне Педро Санчез.

Вчера наутро, околу 50.000 луѓе – претежно многу млади луѓе, многу од нив малолетници, но и возрасни и цели семејства со деца – се собраа на мароканската страна од границата со Сеута.

Почнувајќи од 11 часот наутро, групи мигранти почнаа масовно да се фрлаат во морето, пливајќи околу малото пристаниште обележано со мрежа што се протега само неколку метри во морето, делејќи ги двете земји.

Кога приливот стана интензивен, многу луѓе почнаа да ја преминуваат границата и по копно, одејќи по пристаништето од мароканската страна, одејќи околу оградата точно на врвот, а потоа враќајќи се по неа во спротивна насока од шпанската страна.

Во последните 24 часа, единиците за гранична контрола во Сеута ги извлекоа телата на најмалку 19 лица од водите.

Илјадници мигранти нелегално влегоа во северноафриканската енклава од Мароко оваа недела. Пристигнувањата, многу од нив малолетници, достигнаа врв во четврток, со повеќе од десетина смртни случаи пријавени поради обвинувањата на шпанските медиуми дека мароканските власти презеле лабав пристап кон граничните контроли.

Голем дел од европската десница ја искористи кризата, од Манфред Вебер до Џордан Бардела. Санчез, кој предводи левичарска коалиција, долго време е нивна омилена политичка цел.

Мелони, сепак, има посебна форма за искористување на своите проблеми, а воедно ги поддржува своите крајно десничарски противници. Таа го предизвика Санчез на последниот самит на лидерите на ЕУ во врска со неговиот потег за регулирање на престојот на стотици илјади недокументирани мигранти. Синоќа, Антонио Тајани, министерот за надворешни работи на Италија, тврдеше дека самата политика е фактор на привлекување мигранти.

Италија на Мелони отсекогаш брзо барала солидарност од ЕУ кога се соочувала со прилив на мигранти на сопствените граници. Но, тоа не ја спречи да го ескалира спорот со Мадрид, очигледно пресметувајќи дека може да ја искористи кризата за да ги подобри своите десничарски квалификации. Министрите за надворешни работи на двете земји јавно се расправаа преку интернет, а Мадрид денес го повика италијанскиот амбасадор.

„Сликите што доаѓаат од Сеута се шокантни и уште еднаш покажуваат дека неконтролираната нелегална имиграција претставува реална закана за безбедноста на границите на Европа“, напиша италијанската премиерка Џорџа Мелони на Икс.

„Подготвени сме да преземеме акција – вклучително и преку вонредни мерки – за да ги одбраниме нашите граници и да ја обезбедиме безбедноста на граѓаните“, додаде таа.

Мелони, заедно со италијанскиот заменик-премиер Матео Салвини и министерот за надворешни работи Антонио Тајани – највисоките министри од секоја од партиите во владејачката десничарска коалиција во Италија – повикаа на суспензија на Шенгенскиот договор или Шпанија да биде исфрлена од зоната за слободно патување.

Тајани отиде подалеку од самото барање Шпанија да биде исклучена од Шенген, префрлајќи ја вината за немирите во Сеута на миграциската политика на шпанскиот премиер Педро Санчез – која ветува легализирање на стотици илјади неовластени мигранти – нарекувајќи ја „длабоко погрешна“ и тврдејќи дека „обезбедува поттик за трговија со луѓе“.

Тоа предизвика строг прекор од шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Албарес, кој го повика италијанскиот амбасадор – знак на сериозно дипломатско незадоволство – да одговори за коментарите на Тајани.

„Оваа порака е несоодветна за министерот за надворешни работи на партнерска и пријателска земја од која очекуваме европска солидарност, а не партиска демагогија“, возврати тој во јавен одговор до Тајани на Икс.

Шпанија, која како и неколку други европски земји се бори со смртоносни пожари, сега се наоѓа и под дипломатски напад на повеќе фронтови.

Шпанија ја распореди војската во Сеута во четврток откако илјадници мигранти што пристигнаа по копно и море го преплавија малиот град со нешто повеќе од 80.000 жители.

Министерството за внатрешни работи не објави официјални бројки, но локалните медиуми проценуваат дека помеѓу 1.500 и 2.000 луѓе ја нападнале шпанската граница во последните денови.

Причините за порастот – најсериозната миграциска криза во Шпанија во последниве години – се оспоруваат. Во 2021 година, Мароко ги олесни граничните контроли околу Сеута откако Шпанија го угости лидерот на Фронтот Полисарио, Брахим Гали, претставник на Западна Сахара (спорна територија во голема мера контролирана од Мароко).

Некои посочуваат на неодамнешната посета на Санчез на регионалниот ривал на Мароко и поддржувач на Полисарио, Алжир. Други тврдат дека одлуката на Врховниот суд од јуни со која се забранува итно враќање на мигрантите што пристигнуваат по море ги направила премините попривлечни. Шпанскиот пратеник Теш Сиди тврдеше дека Мароко ја создал кризата за да го одвлече вниманието од сопствените домашни немири, особено затоа што во четврток се одбележа 27-годишнината од кралот Мохамед VI на престолот.

Санчез и министерот за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка денес ќе отпатуваат во Сеута за да ја проценат ситуацијата. Магнус Брунер, комесарот за миграција на ЕУ, понуди поддршка од Фронтекс за да ѝ помогне на Шпанија „да ја контролира ситуацијата“.

Манфред Вебер, претседател на најголемата политичка групација во Европскиот парламент, централно-десничарската Европска народна партија, исто така повика на построги мерки во врска со миграцијата поради кризата во Сеута, пишувајќи на Икс: „Ова докажува едно нешто: Пактот за миграција и регулативата за враќање мора да се спроведуваат денес, а не утре“.

Европскиот комесар за миграција Магнус Брунер – кој исто така потекнува од ЕПП – рече дека Комисијата ја поддржува Шпанија во заштитата на интегритетот на нејзините граници, вклучително и во Сеута, и дека бил во контакт со шпанскиот министер за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка за ова прашање.

Портпаролот рече дека Комисијата ја поздравува „тесната соработка меѓу Мароко и Шпанија за справување со овие текови и обезбедување брзо враќање на оние кои нелегално влегле во Сеута, во согласност со важечките правила“. (Н.В.)