Луѓето масовно ја навредуваат Аргентина по СП2026. Поради тоа, Милеи потпиша извршна уредба

По поразот во финалето на Светското фудбалско првенство, што во Аргентина поттикна уверувања дека земјата станала мета на бран омраза, аргентинскиот претседател Хавиер Милеи потпиша итен декрет со кој им се дава на властите овластување да забранат или протераат странски државјани кои поттикнуваат дискриминација или насилство врз Аргентинците поради нивната националност.

Уредбата е одговор на неколкунеделните критики од познати личности, навивачи на противничките тимови и корисници на социјалните медиуми. По контроверзните судиски одлуки на турнирот, се појавија шпекулации дека ФИФА ја фаворизирала аргентинската репрезентација и нејзината најголема ѕвезда, Лионел Меси.

Критичарите го насочија своето незадоволство поради понекогаш агресивното однесување на аргентинските навивачи и грубата игра на тимот на теренот не само кон играчите, туку сè повеќе кон аргентинското општество како целина.

Новата уредба ги проширува основите за одбивање влез или протерување на странци според законот за имиграција на Аргентина. Властите сега можат да одбијат влез, да поништат визи или да протераат лица за кои ќе утврдат дека ширеле омраза против Аргентинците или осквернавиле национални симболи преку усни или писмени изјави.

„Во светлината на неодамнешните изрази на непријателство кон Аргентинската Република и Аргентинците, националната влада потврдува дека одбраната на државата, нејзините граѓани и нејзините симболи е неспорна. Секој што ја напаѓа Аргентинската Република не е добредојден во нашата земја“, се вели во соопштението од кабинетот на претседателот.

Овој потег претставува пресврт за земјата која со децении се гордееше со својата отвореност кон имигрантите. Уставот на Аргентина експлицитно ја охрабрува имиграцијата, а со години на странците им се даваат широки граѓански права и релативно лесен пристап до законски престој, јавно образование и здравствена заштита.

Сепак, во последните месеци, Милеи ги заостри политиките за имиграција, отежнувајќи го добивањето постојан престој и проширувајќи ги овластувањата на државата да ги протерува странците обвинети за злосторства.

Бранот критики против Аргентина е поттикнат од долгогодишните стереотипи, особено во Латинска Америка, дека Аргентинците се сметаат себеси за културно и економски супериорни во однос на своите соседи, делумно поради нивната голема популација од европско потекло.

Реакцијата се засили откако аргентинските играчи и тренерскиот персонал физички се судрија со своите шпански противници по финалето на Светското првенство. Онлајн петициите со кои се бара Аргентина да биде исклучена од турнирот собраа стотици илјади потписи.

ФИФА отвори дисциплинска постапка против Аргентинската фудбалска асоцијација во среда поради судирот, како и поради наводните расистички навреди и несоодветно однесување од страна на навивачите. Играчите се под истрага и за развеан транспарент по нивната полуфинална победа над Англија, со кој се полага правото на Аргентина на Фолкландските Острови, кои се под британска администрација.

Милеи, близок сојузник на Доналд Трамп, го опиша бранот критики како координирана „анти-аргентинска кампања“. Минатата недела, тој тврдеше дека левичарските влади на Бразил и Мексико и Демократската партија на САД финансирале кампања насочена кон поткопување на неговата десничарска либертаријанска администрација.

Обвинувањата предизвикаа дипломатска криза со Бразил, кој го повлече својот амбасадор во Аргентина поради тврдењата и навредите на Милеи упатени кон бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва.

Во декретот се наведува дека казните нема да се применуваат за идеолошко несогласување или за политичка, академска или граѓанска критика заштитена со аргентинскиот устав.

Но, документот не објаснува како властите ќе прават разлика помеѓу дозволеното изразување мислење и забранетиот говор на омраза, дали имиграциските власти ќе ги проверуваат активностите на странците на социјалните медиуми или колку строго ќе ги применуваат новите овластувања кон туристите и долгорочните жители на земјата.