Мостот Пељешац го пуштија пред четири години, а сега ќе оди во процес на сериозна реконструкција

Само четири години по неговото отворање, мостот Пељешац е во процес на сериозна реконструкција.

Во октомври, според Хрватски патишта, треба да започне отстранувањето на дефектите на мостот. Станува збор за пукнатини во површинскиот слој од бетон на столбовите на мостот, а некои од нив содржат влага и вода. Пукнатините се длабоки од три и пол до шест сантиметри, додека заштитниот слој што ја штити главната арматура на столбовите е дебел од 3,5 до седум сантиметри.

Поправките се неопходни бидејќи во спротивно водата и солта на крајот би стигнале до арматурата на столбот, што би довело до корозија, а би постоел и ризик од паѓање на делови од бетонот на коловозот.