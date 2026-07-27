Еуфорија во Грција по впишувањето на Олимп на листата на УНЕСКО

По 12 години чекање, планината Олимп, митскиот дом на античките грчки богови, е примена во сала на посовремена слава, откако УНЕСКО објави дека ќе биде додадена на својата листа на светско наследство.

Највисоката планина во Грција се најде на листата заедно со плажите за истоварувањето на Денот Д во Втората светска војна во северна Франција и античките јапонски престолнини Асука и Фуџивара. Пределот Бома-Бадингило во Јужен Судан, домаќин на една од најголемите миграции на копнени цицачи во светот, исто така доби ознака – прва за источноафриканската земја.

Номинациите беа меѓу десетиците разгледани на состанокот на комитетот на УНЕСКО во Бусан, Јужна Кореја, во неделата.

Во случајот со Олимп, кој е впишан како мешано место на светското наследство како признание за неговото културно и природно значење, веста беше дочекана со речиси еуфорија во Грција.

Овековечена како седиште на Зевс, кралот на 12-те олимписки божества, планината што се издига 2.918 метри од базата близу до нивото на морето беше на прелиминарниот список на локации од 2014 година.

Шефот на грчката делегација на УНЕСКО во Бусан, Георгиос Кумуцакос, ја поздрави одлуката како решение што ќе обезбеди зачувување на локацијата.

„Тоа ја потврдува нашата непоколеблива посветеност на заштитата на планината Олимп за доброто на сегашните и идните генерации“, рече тој. „Како што мудро нè потсетува грчката митологија, секогаш е најдобро да останеме во добри односи со боговите“.

Градоначалникот на регионот, Евангелос Геролиолиос, рече пред објавувањето дека воведувањето на локацијата „ќе ни наметне поголема одговорност за заштита на [локалната] животна средина“, а не само на нејзината извонредна биолошка разновидност.

Се очекува годишниот состанок на комитетот, кој завршува во среда, да разгледа околу 30 номинации. Успешните ќе им се придружат на 1.248 локации од 170 земји примени на списокот на светско наследство поради нивната „извонредна вредност за човештвото“.

Впишаните споменици можат да обезбедат витален поттик за нивно зачувување според меѓународната конвенција под надзор на УНЕСКО, која исто така дава совети и финансиска поддршка.

Како и со планината Олимп, напорите за впишување на плажите на денот Д во Нормандија датираат од пред години.

Во француската кандидатура беа вклучени сите пет плажи – Омаха, Јута, Сворд, Голд и Џуно – каде што повеќе од 150.000 сојузнички војници излегоа на брегот на 6 јуни 1944 година, и карпата Поан ду Хок, која исто така беше фокусна точка на нападот.

Најголемата амфибиска операција досега, во која загинаа 4.000 војници, беше одлучувачка во битката за ослободување на Европа од нацистичката окупација.

Франција првпат го номинираше делот од крајбрежјето од 80 км во 2008 година. Реагирајќи на одлуката, постојаниот делегат на земјата во УНЕСКО, Ахлем Гарби, рече дека назначувањето има посебна тежина во време на такви меѓународни тензии.

Претседателот на регионот Нормандија, Ерве Морен, кој ја застапуваше каузата, тврдеше дека вклучувањето на листата би претставувало „огромно признание“ за војниците кои жртвувале толку многу за да го победат нацизмот.

Повторувајќи ги грчките претставници, тој рече: „Оваа одлука ни наметнува одговорност. Нè принудува да го зачуваме ова место, да го заштитиме, да го цениме уште повеќе и да ја промовираме неговата вредност“.

Меѓународниот совет за споменици и локалитети, едно од телата што препорачува дополнувања на листата на УНЕСКО, претходно предупреди за заканата што ја претставуваат туризмот, климатските промени, зголемувањето на нивото на морето и блискиот развој на ветерни фарми за локалитетите во Нормандија, и повика на посилно следење и зачувување.

Крајбрежјето е покриено со обемни остатоци од времето на истоварувањата, вклучувајќи бетонски германски бункери и позиции за топови, потонати бродови и сојузнички инсталации.

УНЕСКО во соопштението изјави дека плажите формирале „исклучителен културен пејзаж обликуван и од настаните од 1944 година и од нивното трајно сеќавање“, што оправдува понатамошна заштита. Како и со планината Олимп, местата од Денот Д привлекоа рекорден број туристи во последниве години.

Потегот на агенцијата да вклучи места поврзани со конфликт предизвика. (Гардијан)