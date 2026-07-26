Хрватските пилоти се вклучија во гаснење на пожарите во Франција: „Вложуваме максимални напори“

Бордо- Припадници на 855-та противпожарна ескадрила на хрватските воздухопловни сили се ангажирани во гаснењето големи пожари во областа Бордо во Франција. Хрватските сили денес помагаат на локацијата Бискарос, каде што се активни пожари од големи размери, објави Министерството за одбрана.

Хрватските воени пилоти се во Франција од петок, 24 јули. Првиот ден беа ангажирани во гаснењето пожари во близина на Салерн, а вчера беа префрлени во областа Бордо, каде што започнаа операции на местото на пожарот Бискарос. Во првите два дена од нивниот ангажман во Франција, пилотите извршија 72 лета со вкупно времетраење од 13 и пол часа и испуштија 402 тони вода.

Мајор Враниќ: Ситуацијата е сè уште многу сложена

Пилотот на 855-та противпожарна ескадрила, мајор Анте Враниќ, извести од базата во Бордо. „Ова е нашиот трет ден од мисијата за поддршка на Франција како дел од механизмот RescEU. Ситуацијата на местата на пожарите останува многу сложена, а изгорената површина е исклучително голема. Вложуваме максимални напори со нашите француски колеги за да ги ставиме пожарите под контрола“, рече Враниќ.

„Нашата мисија е да ги заштитиме човечките животи, имотот и природата. За нас е исклучителна чест да ја претставуваме Република Хрватска и да им помагаме на нашите француски пријатели, заедно со други меѓународни сили, кога е најпотребно“, рече мајорот.