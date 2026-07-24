САД привремено ги укинале царините за Србија, сега се нула отсто, се пофали Вучиќ

Американските царини за стоки од Србија се привремено укинати од петок, а претходната стапка од 35 проценти е намалена на нула, изјави српскиот претседател Александар Вучиќ.

„Добрата вест е дека од вечерва, по наше време, царините за Србија се нула проценти“, рече Вучиќ во гостувањето во програмата на Српската радиотелевизија (РТС).

Тој објасни дека по завршувањето на преговорите, царините веројатно ќе се движат помеѓу 10 и 12 проценти, но дека дотогаш ќе останат нула, објави Анадолу.

САД воведоа царина од 35 проценти за повеќето стоки од Србија во август минатата година, како дел од поширок пакет таканаречени реципрочни царини од администрацијата на претседателот Доналд Трамп.

Трамп првично целеше стапка од 37 проценти за Србија во април 2025 година, а потоа ја намали на 35 проценти во јули. Новата стапка стапи на сила на почетокот на август. Така, Србија беше меѓу земјите погодени од највисоките царини на САД.

Администрацијата на Трамп тврдеше дека царините имаат за цел да го намалат трговскиот дефицит на САД и да одговорат на наводно неправедните трговски бариери од други земји. Стапките во голема мера беа определени од односот на увозот и извозот на стоки во САД, поради што многу економисти ги критикуваа како произволни и премногу поедноставени.

Меѓу најважните производи што Србија ги извезува на американскиот пазар се автомобилски гуми, метални производи, машини и земјоделски и прехранбени производи. Сепак, САД не се меѓу најголемите трговски партнери на Србија, чија трговија е првенствено насочена кон Европската Унија.

Вучиќ верува дека привременото укинување на царинските давачки претставува „огромна можност и голема шанса“ за српската економија.

„Дури и кога ќе стигнат до тие 10 или 12 проценти, ќе биде во ред“, додаде тој.

Тој истакна дека продолжувањето на разговорите со Соединетите Американски Држави ќе биде клучно за идните трговски односи. Сепак, тој не даде детали за отстапките или обврските што Србија треба да ги прифати, ниту пак кажа кога би можеле да завршат преговорите.

Во времето на изјавата на Вучиќ, американската администрација сè уште не објави детално објаснување за одлуката ниту текстот на евентуалниот трговски договор со Србија.