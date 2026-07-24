В понеделник наутро штрајкуваат грчките цариници на Богородица, Дојран и Меџитлија

Патниците и превозниците кои в понеделник наутро планираат да патуваат кон јужниот сосед ќе се соочат со затворени рампи и застој на граничните премини. Македонското Министерство за внатрешни работи денеска излезе со итно предупредување до граѓаните, пренесувајќи ги официјалните известувања добиени од грчките надлежни служби за најавениот протест на тамошните цариници.

Штрајкот на грчката царина е закажан за 27 јули 2026 година (понеделник) и директно ќе ги опфати трите клучни гранични премини меѓу двете земји: Евзони (Богородица), Дојрани (Дојран) и Ники (Меџитлија).

За време на четиричасовната блокада, патничкиот сообраќај ќе се одвива под строг режим, додека за камионите и товарните возила ќе има целосна блокада за влез и излез од Грција.

Од Министерството за внатрешни работи во детали ја објаснуваат временската рамка на протестот и режимот на пропуштање:

„Во периодот од 05:00 до 09:00 часот по македонско време (06:00–10:00 часот по грчко време), на наведените гранични премини патничките возила ќе се пропуштаат на секои 10 минути додека товарниот сообраќај ќе биде целосно во прекин за влез и излез од Република Грција. Од страна на МВР ќе се преземат сите мерки и во функција ќе бидат ставени сите човечки и технички капацитети.“