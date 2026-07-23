Бугарски Безмер протестира против распоредувањето на американски воени авиони

Жителите на селото Безмер и соседните населби започнаа петиција и подготвуваат протест против одлуката за стационирање на американски воени авиони и авиони-танкери во воздухопловната база Безмер до октомври. Тие велат дека не биле однапред информирани и дека одлуката е донесена без консултација со локалната заедница, објави БТВ.

Градоначалникот на селото Безмер, Росен Русев, нагласи дека луѓето не се против постоењето на воената воздухопловна база или спроведувањето на воени вежби, туку против конкретната мисија.

„Нашите жители се против тоа не затоа што имаме воена воздухопловна база, не затоа што не сме навикнати на воени и меѓународни вежби, туку затоа што во последен момент биле информирани за која цел ќе бидат стационирани овие авиони“, рече Русев.

Според него, локалното население е загрижено дека по дипломатската нота на Иран, регионот би можел да стане потенцијална цел. Тој призна дека потписот веројатно нема да ја промени одлуката, но ќе ја покаже позицијата на луѓето кои се плашат дека Бугарија се вклучува во конфликт „кој не е наш“.

Градоначалничката на селото Болјарско, Вања Пејнева, исто така се изјасни против распоредувањето на авионите-цистерни. Според неа, најголемите загрижености на жителите се поврзани со воениот конфликт со Иран и близината на населбите до воздухопловната база.

„Многу често слушаме дека цивилни цели се погодени случајно. Тоа е она што ги загрижува луѓето. Ние само сакаме мир“, рече таа.

Сличен став изрази и градоначалникот на селото Роза, Енчо Јоргов, кој рече дека дури и без инциденти, распоредувањето на авионите создава загриженост кај локалните жители . Тој инсистираше државата да ја гарантира безбедноста на луѓето доколку авионите останат во базата.

Општински советник од општина Тунџа ја опиша одлуката како претворање на Безмер во „легитимна цел во војна што не е наша“. Според неговите зборови, логистичката природа на мисијата не ја менува ситуацијата, бидејќи „логистиката е исто така дел од војната“. Тој потврди дека протестот ќе се одржи и ги повика граѓаните да се вклучат.