Како српските студенти ја подготвуваат својата листа за изборите

„Во моментов, повеќе од осумдесет пленуми на ниво на цела Србија се вклучени во процесот на формирање на Студентската листа. Во целиот процес, сите факултети и универзитети кои првично беа дел од студентските протести сè уште учествуваат единствено“, открива неделникот „Време“. Како што е наведено во текстот, 250-те места на листата на студенти се поделени во шест универзитетски градови – Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Нови Пазар и Косовска Митровица.

Местата се поделени според бројот на студенти во секој од споменатите градови, што во пракса значи дека Белград добил најголем број места на листата. За да се избегне „белградизација“, местата на листата се распределени така што секој од овие шест градови има свој кандидат на самиот врв на листата.

Сите други места потоа се распределуваат според специфичен алгоритам, како што објаснија студентите за „Време“, што обезбедува кандидатите од сите факултети да бидат рамномерно застапени.

Како што е нагласено, секој универзитетски центар имал целосна слобода да избира кандидати на слободна основа, па затоа некои помали универзитетски центри одлучиле сите факултети заедно да избираат кандидати, додека Белград одлучил 51 пленум на факултети што биле во блокада да ги избираат своите кандидати поединечно.

Кога станува збор за критериумите што мора да се исполнат за некој да биде на Студентскиот список, првиот услов е кандидатот да не може да биде студент.

„Потоа следи политички филтер кој е доста ригорозен – кандидатот не смее да биде лице кое некогаш било член на една од партиите во владејачката коалиција, од Српската напредна партија, преку Социјалистичката партија на Србија и Српската радикална партија до Обединетата селанска партија и Српската листа. Што се однесува до кандидатите кои биле членови на опозициски партии, условот е лицето никогаш да не било функционер на една од парламентарните опозициски партии“, се наведува во текстот.

Се нагласува дека критериумот што се однесува на претставниците на опозициските партии „не бил строго почитуван, но студентите оставиле простор кандидатот да биде некој што бил член на опозициските партии, а воедно и функционер на локално ниво, доколку проценат дека ова лице може да придонесе во заедничката борба“.

Покрај условот дека потенцијалниот кандидат не смее да биде осудуван, студентите додадоа уште еден критериум за елиминација: потенцијалниот кандидат не може да биде некој што бил член на извршната или законодавната власт во име на актуелната владејачка коалиција, дури и ако не е во партија.

Покрај овие строги правила, постојат и позитивни критериуми кои се предмет на расправа меѓу студентите за тоа дали потенцијалниот кандидат ги одразува вредностите и духот на самото движење.

„Време“ нагласува дека изборот на кандидати на сите факултети во Србија траел со месеци според принципот на делиберативна демократија. Ова значи дека одлуките не се донесуваат со едноставно надгласување, туку се дискутираат, понекогаш до точка на исцрпеност, со цел да се најде консензус. Доколку не се постигне целосен консензус, гласањето се спроведува дури на крајот.

Според сознанијата на овој неделник, кон средината на јули, студентите составиле работен список на можни кандидати од сите универзитети, па затоа списокот не е ни блиску до „конечниот“.