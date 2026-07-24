Озгур Озел ја напушта партијата на Ататурк и ја основа „Јени Парти“

Денес, епицентарот на турската политика драматично се промени откако соборениот лидер на главната опозициска сила, Републиканската народна партија , Озгур Озел и уште 90 пратеници се откажаа од формацијата. Тие го објавија официјалното основање на „Јени Парти“ („Нова партија“), која со еден удар станува втора најголема политичка сила во Меџлисот со 600 места.

Ова е најсериозниот потрес во кемалистичкиот камп во последните децении, што ја прекројува архитектурата на парламентарната опозиција кон претседателот Реџеп Таип Ердоган. Озел ги потпиша документите за оставка и основачкиот акт во живо од својата канцеларија, пред националното знаме на Република Турција.

„Нека оваа одлука биде во корист на нашата земја, нашиот народ и нашата заедничка иднина“, беше кратката порака на политичарот, чии поддржувачи ги доставија документите за регистрација до Министерството за внатрешни работи во Анкара.

Новата геометрија на моќта во Меџлисот

Со своите 91 пратенички места, Јени партијата ја зазема позицијата на главна опозициска партија, рангирајќи се веднаш по владејачката Партија на правдата и развојот (АКП) на Ердоган, која има 277 места.

Републиканската народна партија, стара еден век, беше поразена одвнатре. Од 135 пратеници во нејзините редови, останаа само 44. Така, дури е престигната од прокурдската Партија за еднаквост на народот и демократијата (ДЕМ), која има 56 места во пленарната сала.

Правниот удар против кемалистите

Политичкиот земјотрес е директна последица од контроверзната одлука на судот во Анкара од 21 мај оваа година, со која беше поништен Врховниот конгрес на Републиканската народна партија во 2023 година врз основа на наводно купување гласови. Судската пресуда го отстрани Озгур Озгур од лидерската позиција и официјално го врати на функција ветеранот на партијата Кемал Киличдароглу, политичарот кој ја загуби претседателската трка од Ердоган во 2023 година.

Иронијата е што токму под водство на Озгур Озгур опозицијата постигна историски успех на локалните избори во 2024 година, одземајќи ја контролата врз Анкара, Истанбул и повеќето клучни мегаградови во земјата од АКП. Неговото судско отстранување предизвика бран протести, масовни оставки на градоначалници и општински советници и распуштање на цели структури во странство.

Откако жалбата на судската одлука беше блокирана во постапката на Врховниот касациски суд поради неговиот летен одмор, Озел избра радикален потег. Наместо да чека институционално извршување, тој создаде нов политички субјект.

Крај на една ера

Она што се случи во петокот му нанесе тежок удар на партискиот колосус создаден во 1923 година од таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк.

Најстарата политичка формација во земјата влезе во најдлабоката идентитетска и институционална криза во својата историја. Останува прашањето дали Јени Парти ќе може да ги консолидира секуларните и прогресивните гласови пред претстојната голема битка за претседателската функција.