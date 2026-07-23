Голем временски пресврт на Балканот – од пеколни горештини до есенски свежи вечери

По неколкунеделните екстремно високи температури што ја зафатија Европа, синоптичката состојба почнува значително да се менува. Во наредните денови се очекува продор на посвеж воздух, кој ќе донесе осетно намалување на температурите во Централна Европа и на Балканот.

Според анализата на метеоролошкиот портал „Severe Weather Europe“ (SWE), промената е последица на засилена атмосферска циркулација во повисоките слоеви, што овозможува студени и нестабилни воздушни маси да навлезат кон јужните делови на континентот. Под влијание на длабок циклон, дневните температури постепено ќе се вратат во рамките на сезонскиот просек, а во многу подрачја ќе останат под 30 Целзиусови степени.

Метеоролозите предупредуваат дека најизразено заладување ќе има кон крајот на работната недела. Во петок и сабота, во делови од јужниот Балкан, Грција и јужна Италија, температурите во пониските слоеви на атмосферата би можеле да бидат дури 10 до 12 степени пониски од вообичаените за овој период од годината.

Продорот на студениот воздух ќе создаде услови и за појава на локални грмежи и нестабилности, особено во регионите каде што ќе дојде до судир меѓу постудените воздушни маси и задржаната топлина. Такви услови се очекуваат од централниот Медитеран кон јужниот дел на Балканот во текот на втората половина од неделата.

Иако врнежите ќе придонесат за делумно ублажување на сушата, експертите оценуваат дека тие нема да бидат доволни за значително намалување на ризикот од пожари, кој останува висок поради долготрајниот топлотен бран.

Според прогнозите, најголема веројатност за појава на силни бури има од среда до петок, кога студениот бран ќе се движи кон Јонското Море и Грција, дополнително зголемувајќи ја атмосферската нестабилност.