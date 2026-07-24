Грција по 18 години го заврши автопатот што ги поврзува Атина, Тесалија и грчкиот регион Западна Македонија

Со овој автопат времето за патување до Атина ќе се цкрати за еден час и 45 минути

24/07/2026 13:43

Грција го заврши долгоодложуваниот автопат што ја поврзува централна Грција со северозападните региони на земјата, скратувајќи го времето на патување помеѓу Ламија и автопатот Егнација Одос во близина на Гревена на околу 1 час и 45 минути.

Отворањето на последниот дел од 46 километри од автопатот Централна Грција, познат како E65, ја става во функција целата траса од 182,1 километар, создавајќи побрза патна врска помеѓу Атина, Тесалија и грчкиот регион Западна Македонија.

Новата делница се протега од Каламбака до Егнација Одос и се очекува значително да го подобри пристапот до Гревена, Кожани, Лерин и Костур. Според операторот на автопатот Кентрики Одос, времето на патување од Атина до Гревена и Мецово ќе се намали на околу четири часа, додека патувањата до Кожани и Касторија ќе траат приближно четири и пол часа. 

 

Проектот вклучува тунели, мостови, клучки, објекти за итни случаи и нова наплатна станица кај Оксинија. Патничките возила ќе плаќаат вкупно 13,50 евра патарина за трасата Ламија-Егнација.

Завршувањето на автопатот го означува крајот на еден од најдолготрајните инфраструктурни проекти во Грција. Првично се очекуваше да трае околу три години, но изградбата траеше 18 години поради доцнења и технички и финансиски компликации. Проектот на крајот ги чинеше грчката држава и Европската Унија околу 2,1 милијарди евра, повеќе од четири пати повеќе од првичната проценка.

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