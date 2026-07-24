Лажен бугарски доктор (55) уапсен за измама на пензионери во Загреб

Полицијата во Загреб уапси 55-годишен Бугарин осомничен за учество во низа измами. Заедно со уште еден маж и една жена, тој е осомничен за измама на тројца постари граѓани за вкупно 48.500 евра, додека четвртата измама е во обид. Злосторствата се извршени на подрачјето на Загреб и Приморско-горската жупанија, соопшти Полициската управа во Загреб.

Според полицијата, во периодот од 9 до 19 јули, тие извршиле четири измами на подрачјето на Максимир, Медвешчак и Приморско-горската жупанија. Жртвите биле лица на возраст од 80, 83 и 85 години, додека се обиделе да измамат и 72-годишна жена.

Сè започнало со телефонски повик од маж кој се претставил како лекар. Тој им кажувал на жртвите дека член на нивното семејство е сериозно повреден и му требаат пари за итна операција. Потоа во разговорот се вклучувала жена, преправајќи се дека плаче и повикувајќи помош.

Вкупната штета е околу 48.500 евра

Откако ги убедувал жртвите, уапсениот 55-годишник се возел до нивните домашни адреси со автомобил со бугарски регистарски таблички. Цело време бил на повик со своите соработници. Жртвите му ги давале парите, а тој веднаш потоа си заминувал.

Сепак, една од измамите не успеала. Имено, 72-годишната жена не верувала во приказната дека член на нејзиното семејство е сериозно повреден. Таа добила телефонски повик од маж кој се претставил како лекар, а во исто време слушнал жена како плаче и повикува помош во позадина. После тоа, осомничениот дошол на нејзината адреса за да ги собере парите потребни за итна операција. Таа не верувала во приказната и не ја напуштила куќата, ниту му ги дала парите.

Вкупната материјална штета предизвикана од овие кривични дела се проценува на околу 48.500 евра. По завршувањето на кривичната истрага, 55-годишниот осомничен бил предаден на надзорникот за притвор. Полицијата, исто така, доставила посебен извештај до Општинската канцеларија на кривичниот јавен обвинител во Загреб. Според полицијата, против него не е поднесена кривична пријава во областа на Загреб.