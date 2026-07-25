Златни монети, скапоцени камења и прстен на цар: Неверојатно откритие во Јадранското Море

Археолозите открија злато старо повеќе од 1.300 години на мистериозен бродолом во близина на Хрватска. Наодот вклучува златни монети, скапоцени камења и прстен со ликот на царот Ираклиј. Археолозите велат дека откритието е едно од најзначајните за разбирање на улогата на морските патишта од тој период.

Повеќе од една деценија, тимови ги испитуваат остатоците од бродолом покрај брегот на Хрватска.

„Утврдивме дека бродот потонал во VII или VIII век и веројатно превезувал важна личност, бидејќи пронајдените материјали не укажуваат на обичен трговски брод “, рече Павле Дугоњиќ од Хрватскиот институт за заштита на културното наследство.

Според научниците, откриените предмети укажуваат дека веројатно не станува збор за обичен трговски брод, туку за превоз на високо рангирана личност и неговата придружба. „Пронајдовме златен прстен со ликот на царот. Овој предмет сигурно не го носеле сите“, рече Дугониќ.

Количината на пронајдено злато е импресивна – над 600 грама по чистењето и реставрацијата. „Ова е импресивна количина злато, најголемата досега пронајдена на бродолом во целиот Медитеран. Тежи над 600 грама по чистењето и реставрацијата“, рече Игор Михољек од Хрватскиот институт за заштита на културното наследство.

Покрај златните предмети, научниците откриле и разни артефакти кои раскажуваат повеќе за животот на бродот – трговски бродови и резби, како и траги дека веројатно имало златар на бродот.

„Пронајдовме еден куп предмети што ги носел бродот, како што се сферични амфори типични за Источниот Медитеран, лушпи, жива. Ова ни покажува дека на бродот имало златар кој веројатно ги изработувал овие предмети“, додаде Михољек.

За научниците, бродот е вреден показател за тоа како морските патишта ја поврзувале империјата.

„За мене, ова е најважниот бродолом од овој период. Имало и други откриени во претходниот и следниот век, но има многу малку од овој период, а ниту еден не е целосно проучен. Ако го проучувате крајот на Римското Царство и преминот кон средниот век, ова откритие е клучно за разбирање како Медитеранот бил поврзан со морски патишта и како империјата се распаднала“, рече Џастин Лајдвангер, професор по археологија на Универзитетот „Стенфорд“.

Научниците го дефинираат откритието како важно историско наследство кое може да обезбеди вредни информации за овој период.