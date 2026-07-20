Уапсена директорката на водоводот во Гостивар, власта ги крие анализите

Полицијата ја уапси директорката на НП „Комуналец“ во Гостивар, Артана Асани. Според првичните информации, со неа се уапсени и двајца нејзини соработници, техничкиот директор, Леон Нуредини и раководителот на водоводот, Вадедин Дервиши. Се очекува двајцата наскоро да се појават пред обвинителството, а судијата на претходна постапка ќе им одреди мерки на претпазливост. Претходно градоначалникот ја суспендирал директорката на гостиварски “Комуналец”, ама тој лично не чувствува одговорност. Инаку, Асани, откако избувна епидемијата, тврдеше дека зголемениот број на заболени лица во Гостивар не е поради загадената вода. Таа ги негираше информациите на надлежните институции кои ја забранија водата за пиење во Гостивар поради сомневање дека е загадена и е извор на епидемијата која се шири во градот. Асани велеше дека „меѓу заболените има и лица кои пиеле само флаширана вода“ и според неа причина за заболувањата на над 1.200 граѓани била храната што ја јаделе или високите температури.

Паралелно, додека траеше приведувањето, во Владата се одржа прес конференција на која се случуваше фарса: Министерот за здравство Сашо Клековски, директората на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска и директорот на Службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски информираа колку брзо реагирале околу ситуацијата, колку анализи направиле и колку добро ги следеле процедурите, одбивајќи притоа да ги објават резултатите од анализите – бидејќи тоа требало да го направи Јавното обвинителство како институција што ги нарачала. Од Јавното обвинителство пак се чудеа на тоа тврдејќи дека тие немаат таква обврска, а Андоновска не можеше да објасни како тоа Обвинителството дознало за загадувањето на водата и побарало интервенција, а тие четири дека немале поим дека тоа се случува.

Уште повеќе новинарите беа зачудени како по седум дена од епидемијата резултатите се уште не се знаат и се изнесуваат споредни податоци, со пароли дека „нема да се дозволи граѓаните на Гоастивар уште еднаш да бидат жртва на вакви настани!“

Клековски само информираше дека резултатите денес ќе бидат доставени на Јавното обвинителство, а ќе бидат објавени кога тие ќе им дадат дозволат, додека паралелно ќе продолжи правењето на дополнителни анализи за загадувањето на водата. Единствено конкретно на прес конференцијата беше неговата оценка дека храната е исклучена како можен причинител на епидемијата и дека забраната за употреба на водата останува, додека не стигне друга препорака.

И, без оглед што се дел од извршната власт и од инстуиитуции кои имаат најголема надлежност за здравствени кризи, веројатно во обид да испаднат чисти во ситуацијава, Клековски дури пародично порача дека не сакаат „да се мешаат во истрагата“.

Слично беше објаснувањето и на директорката Андоновска на прашањето зошто се чекало четири дена за да реагираат, по што таа објасни дека работеле „според пријави“, односно заболени имало, но многу од нив не биле пријавени или внесени како податок така што не можела да се види димензијата на епидемијата. Испаѓа дека луѓе може да умираат по улици од ебола, но ако тоа никој не го пријави, нема да видат дека има епидемија.

На барањето на новинарите да кажат барем ако ги лекуваат заболените, одговорот беше исто така нејасен, односно дека ги третираат според симптомите. Немаше одговор директен ни дали водата генерално е безбедна за користење, не за пиење, околу што беше повторена препораката дадена деновиве. Андоновска исто така проба да се исклучи од одговорноста нагласувајќи дека надлежност да се испитува квалитетот на водата во гостиварскиот водовод имала и општината, а таа го решила тоа со јавна набавка која предвидувала само две посети на изворот! Но, таа уверуваше дека се направени напори околу анализите и дека резултатите се добиени во „рекорден рок“. Според неа, криењето на резултатите е во интерес на истрагата што ја води Јавното обвинителство.

„Ова е во интерес на истрагата. Важно е да се најде причинителот (на епидемијата), но уште поважно е да се лоцира одговорноста“, рече Андоновска.

Од Јавното обвинителство пак соопштија дека и натаму преземаат истражни дејствија за прибирање докази.

„Сите прибрани докази до овој момент, како и доказите кои допрва се очекува да бидат доставени се анализираат за да се утврди состојбата од која ќе произлезе правна квалификација на евентуално сторено кривично дело и идентификација на сторителите. Постапката се уште е во фаза на предистрага, која е тајна. Веднаш по утврдување на сите околности и донесување на соодветна јавнообвинителска одлука јавноста ќе биде запознаена“, порачаа од ЈО.

Инаку со двете највисоки обвинителства во државата раководат кадри од Гостивар, Ислам Абази и Ненад Савески, а вториот и живее во овој град.